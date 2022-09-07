DGS sonuç sorgulama ekranı | DGS tercih sonuçlarına nasıl bakılır? DGS sonuçları açıklandı mı?
DGS sonuç sorgulama ekranı | Binlerce öğrenci Dikey Geçiş tercihlerinin sonuçları için bekleyişteydi. ÖSYM'den yapılan açıklamalara göre sonuçlara erişim ekranları açıldı. DGS tercih sonuçlarına nasıl bakılır? DGS sonuçları açıklandı mı? sorularının yanıtını arayanlar için detaylar haberin içerisinde yer alıyor.
2022-09-07 16:05:37
Binlerce öğrenci Dikey Geçiş tercihlerinin sonuçları için bekleyişteydi. ÖSYM'den yapılan açıklamalara göre sonuçlara erişim ekranları açıldı. DGS tercih sonuçlarına nasıl bakılır? DGS sonuçları açıklandı mı? sorularının yanıtını arayanlar için detaylar haberin içerisinde yer alıyor.
DGS sonuçları açıklandı mı?
DGS tercih sonuçlarının açıklandığı, ÖSYM resmi sitesi üzerinden duyuruldu. Tercih sonuçları saat 14.00'da duyuruldu ve şu an yoğunluk yaşanıyor.
DGS sonuç sorgulama ekranı
2022 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Yerleştirme Sonuçları ekranı için TIKLAYINIZ...
ÖSYM DGS tercih açıklaması;
"24 Ağustos - 01 Eylül 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2022-DGS) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 07 Eylül 2022 tarihinde 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecektir.
Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 09 - 14 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.
E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 08 - 12 Eylül 2022 saat 23:59'a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecektir.
Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekmektedir.
E-kayıt işlemlerini tamamlayan adayların, üniversitelerinin web sitesinde belirtilen belgeleri ilgili tarih aralığında elden teslim etmesi gerekmektedir." denildi.
YORUMLAR (0)