DGS sonuç sorgulama ekranı | DGS tercih sonuçlarına nasıl bakılır? DGS sonuçları açıklandı mı?

DGS sonuç sorgulama ekranı | Binlerce öğrenci Dikey Geçiş tercihlerinin sonuçları için bekleyişteydi. ÖSYM'den yapılan açıklamalara göre sonuçlara erişim ekranları açıldı. DGS tercih sonuçlarına nasıl bakılır? DGS sonuçları açıklandı mı? sorularının yanıtını arayanlar için detaylar haberin içerisinde yer alıyor.