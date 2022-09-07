DGS sonuç sorgulama ekranı |2022 DGS üniversite kayıtları ne zaman?
DGS tercihi yapan öğrencilerin heyecanla bekledikleri sonuçlar açıklandı. Peki 2022 DGS sonuçları nereden öğrenilir, DGS sonuç sorgulama nasıl yapılır? DGS üniversite kayıtları ne zaman yapılacak? İşte detaylar…
2022-09-07 14:39:53
24 Ağustos - 01 Eylül 2022 tarihleri arasında tercihleri yapılan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2022-DGS) yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından bugün açıklandı.
DGS sonuç öğrenme
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 07 Eylül 2022 tarihinde 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecektir.
2022 DGS üniversite kayıtları ne zaman yapılacak?
Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 09 - 14 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.
DGS üniversite kayıtları nasıl yapılacak?
E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok... adresi üzerinden 08 - 12 Eylül 2022 saat 23:59'a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecektir.
Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekmektedir.
DGS üniversite kayıt için gerekli evrak neler?
E-kayıt işlemlerini tamamlayan adayların, üniversitelerinin web sitesinde belirtilen belgeleri ilgili tarih aralığında elden teslim etmesi gerekmektedir.
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