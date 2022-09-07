2022 YDS/2 başvuru ne zaman? YDS/2 başvuru ücreti ne kadar? YDS başvuru ekranı

Geçtiğimiz aylarda 2022 Yabancı Dil Sınavı (YDS) ilk etabı yapılmıştı. Şimdi de YDS/2 için adaylar hazırlanıyorlar. Peki YDS/2 başvuru nasıl yapılır? 2022 YDS başvuruları son gün ne zaman? YDS/2 başvuru ücreti kaç TL? İşte 2022 YDS/2 başvuru detayları…

YDS/2 başvuru ve sınav tarihi ile ilgili ÖSYM tarafından açıklama geldi. Yabancı Dil Sınavı'nın ilki geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilmişti. Şimdi ise YDS/2 oturumu için adaylar hazırlık yapıyorlar. Peki 2022 YDS/2 ne zaman yapılacak? İşte YDS/2 başvuru hakkında bilinmesi gerekenler…

2022 YDS/2 başvuruları başladı mı?

ÖSYM tarafından dil yeterliliğini ölçmek için düzenlenen YDS başvuru süreci başladı. Sınava başvurular bugün itibariyle başladı. 2022 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2022-YDS/2), 23 Ekim 2022 tarihinde Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinden uygulanacak.

YDS başvuru ekranı

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

YDS/2 başvuru ücreti

Yabancı Dil Sınavı için adaylardan 185 TL başvuru ücreti talep edilecek. Ödemeler ÖSYM'nin anlaşmalı olduğu bankalardan ve kartlı ödeme sistemi olan “odeme.osym.gov.tr” adresinden yapılabilecek.

ÖSYM YDS başvuru son gün ne zaman?

Kurumun başvurulara ilişkin verdiği bilgilere göre 6 Eylül'de başlayan Yabancı Dil Sınavı'nın başvuruları 15 Eylül 2022 günü saat 23.59'da tamamlanacak. YDS 2022'nin geç başvuru günü ise 23 Eylül 2022 olacak.

YDS/2 ne zaman yapılacak?

YDS/2 sınavı 23 Ekim 2022 Pazar, saat 10.15'de başlayacak. Toplam 3 saat (180 dakika) sürecek.

2022 YDS sonuçları ne zaman açıklanır?

YDS/2 sonuçları 8 Kasım 2022 tarihinde açıklanacak.

YDS nedir, neden YDS sınavı yapılır?

YDS puanı yüksek lisans, lisans, doçentlik sınavlarında başta olmak üzere; KPSS A grubu öğretmenlik sınavında dil puanı hesaplanırken, yurt dışı üniversitelerde okuyup Türkiye'de denklik alınırken; memuriyette dil tazminatı alınırken YDS / e-YDS sonuçları kullanılmaktadır. .