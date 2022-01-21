Bugün yarım gün mü? Bugün okul var mı? Karneler saat kaçta dağıtılacak? Milyonlarca öğrenci 2021-2022 eğitim öğretim yılının 1. dönemini tamamladı. Öğrenciler karnelerinin heyecanı yaşamaya başladı. İstanbul Valiliği aldığı karar ile 21 Ocak Cuma günü son kez okula gelecek olan öğrencileri sevindirdi. Valilik karnelerin erken verilerek tatilin hızlıca başlamasına karar verdi. Böyle olunca öğrenciler okulda tüm gün kalmayacak. Peki İstanbul'da okullar yarım gün mü? İstanbul'da öğlenciler ve sabahçılar karneleri ne zaman alacak?

Bugün yarım gün mü? Bugün okul var mı? Karneler saat kaçta dağıtılacak? Milyonlarca öğrenci 2021-2022 eğitim öğretim yılının 1. dönemini tamamladı. Öğrenciler karnelerinin heyecanı yaşamaya başladı. İstanbul Valiliği aldığı karar ile 21 Ocak Cuma günü son kez okula gelecek olan öğrencileri sevindirdi. Valilik karnelerin erken verilerek tatilin hızlıca başlamasına karar verdi. Böyle olunca öğrenciler okulda tüm gün kalmayacak. Peki İstanbul'da okullar yarım gün mü? İstanbul'da öğlenciler ve sabahçılar karneleri ne zaman alacak?

Ülkemizde 18 milyona yakın öğrenci 21 Ocak itibari ile 1.dönem tatiline çıkıyor. Milyonlarca öğrenci karnelerin ne zaman saat kaçta verileceğini merak ederken İstanbul Valiliği'nden çok kritik bir karar geldi. Tüm yurtta 6 Eylül'de yüz yüze başlayan eğitimlerin 1. dönemi bitti. İstanbul Valiliği olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul'da karnelerin hızlıca verilmesi kararını aldı. Buna göre okullar yarım günden bile az olacak ve öğrenciler karnelerini okulda beklemeden alabiliecek.

Bugün yarım gün mü?

Öğrenciler ve veliler 21 Ocak'ta yarım gün olup olmadığını merak ediyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya öğrencilerin karne alacağı saati duyurdu. Vali Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları söyledi: "21 Ocak cuma günü ilimizde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle; normal eğitim yapan okullarımızda 10.00, ikili eğitim yapan okullarımızda sabahçılar 10.00, öğlenciler 14.00'ten sonra yarıyıl tatiline başlayacaktır. İyi tatiller, dinlenmeyi ihmal etmeyin."

Karneler saat kaçta dağıtılacak?

Öğelenciler okula istedikleri saatte gidebilir ancak karne dağıtma işlemi saat 14.00'e kadar yapılmış olacak. Sabahçılar da saat 10.00'da karnelerini alabilecekler.

Bugün okul var mı?

İstanbul'da okullar tam gün açık olamaycak. Karne dağıtımları erkenden yapılacak ve öğrenciler tatillerine başlayacak.

2022 yılı 15 tatil ne zaman?

2021-2022 Eğitim-Öğretim takvimine göre öğrenciler eğitimlerine 6 Eylül Pazartesi günü başladı. Bu dönem 21 Ocak Cuma günü sona erecek. Kısacası 15 tatil, 21 Ocak günü başlayacak. 2. dönem ise bu hesaplamalara göre; 7 Şubat Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran Cuma günü sona erecek.