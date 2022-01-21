Öğlen saatinde okula giden öğrencilere karne ne zaman verilecek? Öğlenciler ne zaman saat kaçta karne alacak? Öğlenciler karne için okula ne zaman gidecek? 2021-2022 eğitim öğretim yılının birinci dönemi bitiyor. Milyonlarca öğrenci 15 tatiline çıkmak için sabırsızlanırken İstanbul Valiliği'nden de İstanbul'da karne alacak öğrencileri sevindirecek bir karar geldi. Peki Bugün okul yarım gün mü? Valilik birinci dönem tatilinin erkene çekildiğini açıkladı. Buna göre sabahçılar karnelerini 10.00'da alacak, öğlenciler ise saat 14.00'te karnelerini alarak tatile başlayacak.

Öğlen saatinde okula giden öğrencilere karne ne zaman verilecek? Öğlenciler ne zaman saat kaçta karne alacak? Öğlenciler karne için okula ne zaman gidecek? 2021-2022 eğitim öğretim yılının birinci dönemi bitiyor. Milyonlarca öğrenci 15 tatiline çıkmak için sabırsızlanırken İstanbul Valiliği'nden de İstanbul'da karne alacak öğrencileri sevindirecek bir karar geldi. Valilik birinci dönem tatilinin erkene çekildiğini açıkladı. Buna göre sabahçılar karnelerini 10.00'da alacak, öğlenciler ise saat 14.00'te karnelerini alarak tatile başlayacak.

Milyonlarca öğrenci için karne zamanı geldi çattı. 6 Eylül'de başlayan 2021-2022 eğitim öğretim dönemi yüz yüze şekilde tamamlandı. Öğrenciler karnelerini almak için sabırsızlanmaya başlamışken İstanbul Valiliği'nden çok önemli bir açıklama geldi. Valilik karnelerin erken dağıtılmasına karar verdi. Öğlenciler ve sabahçıkar karnelerini erkenden alarak tatile başlayacaklar.

Öğlenciler ne zaman saat kaçta karne alacak?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya öğrencilerin karne lacağı saati duyurdu. Vali Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları söyledi: "21 Ocak cuma günü ilimizde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle; normal eğitim yapan okullarımızda 10.00, ikili eğitim yapan okullarımızda sabahçılar 10.00, öğlenciler 14.00'ten sonra yarıyıl tatiline başlayacaktır. İyi tatiller, dinlenmeyi ihmal etmeyin."

Öğlenciler karne için okula ne zaman gidecek?

Öğelenciler okula istedikleri saatte gidebilir ancak karne dağıtma işlemi saat 14.00'e kadar yapılmış olacak.

Bugün okul yarım gün mü?

İstanbul'da okullar tam gün açık olamaycak. Karne dağıtımları erkenden yapılacak ve öğrenciler tatillerine başlayacak.

2022 yılı 15 tatil ne zaman?

2021-2022 Eğitim-Öğretim takvimine göre öğrenciler eğitimlerine 6 Eylül Pazartesi günü başladı. Bu dönem 21 Ocak Cuma günü sona erecek. Kısacası 15 tatil, 21 Ocak günü başlayacak. 2. dönem ise bu hesaplamalara göre; 7 Şubat Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran Cuma günü sona erecek. .