Birinci ara tatil ne zaman 2022? Okullar ne zaman tatil? İlk ara tatil kaç gün?

Birinci ara tatil ne zaman 2022? Okullarda verilen ara tatillerin tarihleri merak ediliyor. MEB, yeni eğitim öğretim yılının takvimini yayımladı. Peki ama okullar ne zaman tatil? İlk ara tatil kaç gün? işte detaylar...

Birinci ara tatil ne zaman 2022? Okullarda verilen ara tatillerin tarihleri merak ediliyor. MEB, yeni eğitim öğretim yılının takvimini yayımladı. Peki ama okullar ne zaman tatil? İlk ara tatil kaç gün? işte detaylar... Birinci ara tatil ne zaman 2022? MEB takvimine göre ilk ara tatili 14-18 Kasım'da yapılacak. 1 hafta sürecek olan tatil, haftasonlarıyla birlikte9 gün sürecek. Okullar ne zaman tatil? 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimine göre; 1. dönem ara tatili :14-18 Kasım 2022 Sömestr (Yarıyıl) tatili: 23 Ocak-3 Şubat 2023 2. dönem ara tatili: 17-20 Nisan 2023 Okulların kapanış tarihi: 16 Haziran 2023 İlk ara tatil kaç gün? Ara tatiller 1 hafta olarak veriliyor. Fakat hafta sonu 2 günlük tatillerle toplamda 9 günlük tatil yapılmış oluyor. İLİŞKİLİ HABER Kasım 2022 ara tatili ne zaman? 2022 ara tatil kaç gün? Kasım ara tatil ne zaman başlayacak? .