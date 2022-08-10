ALES/2 sınav giriş yerleri açıklandı mı? İkinci ALES giriş merkezleri belli oldu mu? ALES giriş belgeleri

ALES/2 sınav giriş yerleri açıklandı mı? Beklenen ALES için ÖSYM açıklamada bulundu. İptal edilmesi beklenen sınav, tam tarihinde yapılacak, iptal edilmeyecek. Peki İkinci ALES giriş merkezleri belli oldu mu? ALES giriş belgeleri nereden çıkarılır? İşte detaylar!

Beklenen ALES için ÖSYM açıklamada bulundu. İptal edilmesi beklenen sınav, tam tarihinde yapılacak, iptal edilmeyecek. Peki İkinci ALES giriş merkezleri belli oldu mu? ALES giriş belgeleri nereden çıkarılır? İşte detaylar!

ALES/2 sınav giriş yerleri açıklandı mı?

ALES/2 için ÖSYM takvimi açıklandı. ALES sınavı 21 Ağustos 2022 günü saat 10:15'de gerçekleştirilecek. Öğrencilerin sınavlara hangi merkezlerde gireceği henüz açıklanmadı. Detayları haber sitemizden takip edebilirsiniz.

ALES giriş belgeleri

ALES giriş belgesi ÖSYM sorgulama ekranı henüz erişime açılmadı. Açıklandığı taktirde belge sorgulama ekranını sitemizden ya da haberin içerisindeki güncel bilgilerden öğrenebilirsiniz.

İkinci ALES giriş merkezleri belli oldu mu?

ÖSYM Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı tarihlerini açıkladı. Geçtiğmiz yıl ALES 2 belgeleri Eylül ayının 3.haftasında açıklanmıştı. Tekrar bu tarihlerde giriş belgelerine erişim sağlanması bekleniyor. Giriş yerleri için henüz açıklama yapılmadı.

ALES ne zaman?

ALES/2 sınavı, 21 Ağustos 2022 tarihinde gerçekleşecek. Sınavın başvuruları 4 Temmuz'da sona erdi. ALES/2 sonuçları ise ÖSYM sınav takvimine göre 9 Eylül'de belli olacak.

ALES/3 sınavı 20 Kasım 2022 tarihinde gerçekleşecek. Sınavın başvuruları 30 Eylül- 10 Ekim 2022 tarihleri arasında alınacak. ALES/3 sınav sonuçları ise 9 Aralık'ta açıklanacak