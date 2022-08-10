ALES 2 sınav tarihi ne zaman? ÖSYM 2022 ALES sınav giriş yerleri belgesi yayımlandı mı?

ALES 2 sınav tarihi ne zaman? ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre ALES 2 tarihi belli oldu. Fakat sınav için 'ALES 2 iptal mi edilecek?' sorusu akıllarda yer edindi. Konular hakkında ÖSYM tarafından bir açıklama bekleyenler, araştırmalara başladı. Peki ama ALES vaktinde mi yapılacak? ÖSYM 2022 ALES sınav giriş yerleri belgesi yayımlandı mı? İşte detaylar....

ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre ALES 2 tarihi belli oldu. Fakat sınav için 'ALES 2 iptal mi edilecek?' sorusu akıllarda yer edindi. Konular hakkında ÖSYM tarafından bir açıklama bekleyenler, araştırmalara başladı. Peki ama ALES vaktinde mi yapılacak? ÖSYM 2022 ALES sınav giriş yerleri belgesi yayımlandı mı? İşte detaylar....

ALES 2 sınav tarihi ne zaman?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı için geri sayım başladı. Sınava girecek olanların merakla beklediği tarih için ÖSYM açıklama yaptı.

ÖSYM'nin açıklamasına göre; ikinci ALES sınavı 21 Ağustos 2022 günü saat 10:15'de gerçekleştirilecek.

ALES başvuruları ne zaman?

ALES başvuruları geçtiğimiz aylarda alındı. 24 Haziran 4 Temmuz tarihleri arasında alınan başvurular tamamlandı.

ÖSYM 2022 ALES sınav giriş yerleri belgesi yayımlandı mı?

21 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek olan ALES giriş belgelerinin yayımlanması bekleniyor.

ALES giriş belgesi için T.C. kimlik nuraması ve şifre ile ÖSYM'nin resmi internet sitesi https://ais.osym.gov.tr üzerinden ulaşılabilir.

ALES 2 iptal mi edilecek?

Beklenen ALES için tarih açılandı. Fakat akıllara 'ALES iptal mi edilecek?' sorusu geldi. Sosyal medyada da sıklıkla tartışılan konu hakkında ÖSYM'den bir açıklama gelmedi. Dolayısıyla ALES'in iptal edilmesi gibi bir durum söz konusu değil. .