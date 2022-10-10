35 yaş üstü üniversite ek kontenjan tercih ne zaman? 35 yaşından büyük kadın üniversite ek kontenjan 2023 başvuru ne zaman? soruları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından pek çok kadın tarafından sorulmaya başlandı. Erdoğan açıklamasında 35 yaş üstü kadınlar için üniversitede ek kontenjan ayrılacağını duyurdu.

35 yaş üstü üniversite ek kontenjan tercih ne zaman? 35 yaşından büyük kadın üniversite ek kontenjan 2023 başvuru ne zaman? soruları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından pek çok kadın tarafından sorulmaya başlandı. Erdoğan açıklamasında 35 yaş üstü kadınlar için üniversitede ek kontenjan ayrılacağını duyurdu.

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 2022-2023 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan kadınların eğitim hayatına dahil olmasının kolaylaştırılması için atılacak yeni adımı açıkladı. Erdoğan'ın açıklaması kadınlarda büyük bir sevinçle karşılandı. Erdoğan açıklamasında 35 yaşından büyük kadınlar için üniversitede ek kontenjan yarılacağını açıkladı. Bu açıklamanın ardından üniversite ek kontenjanların ne zaman açılacağı sorusu da pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı.

35 yaş üstü üniversite ek kontenjan tercih ne zaman?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sevindiren bir açıklama geldi. Erdoğan açıklamasında şunları söyledi: Yeni çalışma ile 35 yaş üzeri kadınlarımıza yükseköğretimde yeni bir kapı açıyoruz. Buna göre, 35 yaş üzerindeki kadınlarımız için ön lisans ve lisans programlarında ek kontenjan tanımlayacağız."

35 yaşından büyük kadın üniversite ek kontenjan 2023 başvuru ne zaman?

35 yşından büyük kadınlar için ek kontenjan çalışmalarına yakın zamanda başlanması bekleniyor. Çalışmanın yeni YKS tercih döneminde uygulamaya geçmesi muhtemel göünüyor. Ancak konuya ilişkin YÖK'ten kamuoyunu bilgilendirici duyurular da yapılacaktır.

YÖK'ün yapısı değişiyor

Erdoğan YÖK'ün de yapısının değişeceğini açıkladı. Erdoğan açıklamasında "Üçüncü müjdemiz YÖK'ün teşkilat yapısının reforme edilmesine ilişkindir. Halihazırda 208 yükseköğretim kurulu ile büyük bir yapıya dönüşen YÖK'ün etkinliğini daha da artırmayı düşünüyoruz." dedi