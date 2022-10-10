35 yaşından büyük kadın ek kontenjan ne zaman açılacak? 35 yaş üstü kadın üniversite tercihi ne zaman? Başvurular ne zaman?

35 yaş üstü kadın üniversite tercihi ne zaman? 35 yaşından büyük kadın ek kontenjan ne zaman açılacak? Başvurular ne zaman? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 35 yaş üstü kadınlar için üniversitelerde kontenjan açılacağını açıkladı. Bu açıklama üniversite okumak isteyen binlerce kadını heyecanlandırdı. 35 yaş üstü kadın üniversite ek kontenjan ne zaman açılacak? Başvurular ne zaman başlayacak? soruları ise pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı.

35 yaş üstü kadın üniversite tercihi ne zaman? 35 yaşından büyük kadın ek kontenjan ne zaman açılacak? Başvurular ne zaman? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 35 yaş üstü kadınlar için üniversitelerde kontenjan açılacağını açıkladı. Bu açıklama üniversite okumak isteyen binlerce kadını heyecanlandırdı. 35 yaş üstü kadın üniversite ek kontenjan ne zaman açılacak? Başvurular ne zaman başlayacak? soruları ise pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı.

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 2022-2023 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 35 yaş üstü kadınları sevindiren bir açıklamada bulundu. Kadınların eğitime katılmasının teşvik edilmesi amacı ile 35 yaşından büyük kadınlara üniversitelerde ek kontenjan ayrılcağı açıklandı. Erdoğan'ın açıklaması kadınlarda büyük bir sevinçle karşılandı.

35 yaş üstü kadın üniversite tercihi ne zaman?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 35 yaş üstü kadınlara ek kontenjanlara ilişkin önümüzde aylarda çalışmaların başlatılması bekleniyor. Erdoğan yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Politikamızı belirlerken ülkemize yapılan dayatmalara değil insanımızın neye ihtiyacı olduğuna baktık. Yurtdışında yazılmış reçetelerle sorunlara çözüm aramak yerine kendi göbeğimizi kendimiz kestik. Göreve geldiğimizde Türkiye'yi eğitim, sağlık, emniyet ve adalet üzerine inşa edeceğimizi söylemiştik. 20 yıl boyunca sözümüzün arkasında durduk. 4 başlıktan başlayarak Türkiye'yi çok farklı konuma taşıdık. Gençlerimizin yüksek eğitime erişimini sağlamak için devletimizin tüm imkanlarını seferber ettik."

35 yaşından büyük kadın ek kontenjan ne zaman açılacak?

Erdoğan'ın açıklamasından sonra 35 yaşından büyük ve üniversite okumak isteyen kadınlar ek kontenjanların ne zaman açılacağını tercihlerin ne zaman başlayacağını araştırıyor. Konu ile ilgili yakın zamanda geniş çaplı bir çalışmanın başlatılması bekleniyor. YÖK ve ÖSYM'nin de dahil olacağı çalışmaların sonucunda kamupyuna gerkli bilgilendirmelerin yapılması bekleniyor. 35 yaşından büyük kadınlara ek kontenjanın önümüzdeki senelerde hayata geçmesi muhtemel.

35 yaşından büyükler YKS sınavına girecek mi?

35 yaş üstü üniversite kontenjanı kapsamında adaylar sınava girecek. Erdoğan yaptığı açıklamada 35 yaş ve üzeri kadınlar için bir müjde verdi. Buna göre 35 yaş ve üzerindeki kadınlar için lisans ve ön lisans programlarında ek kontenjan tanımlanacak. Erdoğan konuşmasında şunları da dile getirdi: "Kılık kıyafet yasaklarından ideolojik baskılara kadar pek çok sorun vardı ülkemizde. Benim polisimi kızlarımızın ağzını kapatmak okula sokmamak, tekme tokat okuldan atmak gibi uygulamalara tabi tuttular. Benim kızlarım imam hatipte okudular. Onları okuldan almak zorunda kaldım. Arkadaşımın müdürü olduğu farklı şehirdeki imam hatip okuluna göndermek zorunda kaldım. Artık böyle bir sıkıntımız yok. Şimdi özgürlük, hürriyet var. Eğitimde öğretimde bunu yakaladık."