28 Ekim ek ders tam mı? 28 Ekim öğleden sonra ek ders ücreti ödenir mi? 28-29 Ekim'de nöbet ve DYK ek ders ücreti ödenir mi? soruları MEB bünyesinde görevli kadrolu, sözleşmeli ve ücretli öğretmenler tarafından araştırılmaya başlandı. 29 Ekim Cumhuriyet bayramı tatili 28 Ekim'de saat 13.00'ten itibaren başlıyor. 28 Ekim'de öğretmenler ve öğrenciler yarım gün ders işleyecek. Peki öğretmenler 28 ekim ve 29 Ekim'de ek ders ücreti alacak mı? 28 Ekim'de full ek ders mi yatacak?

28 Ekim'de MEB'e bağlı eğitim kurumları yarım gün ders işleyecek. 28 Ekim saat 13.00'ten sonra resmi tatil olması nedeniyle kamu kurum ve kuruluşları gibi okullar da kapalı olacak. Ancak öğretmenler 28 Ekim'de kendilerine ne kadar ek ders ücreti verileceği sorusuna da yanıt aramaya başladı. 28 Ekim yarım gün olması nedeniyle giremedikleri ders için ek ders ücreti ödenecek mi? 28 Ekim ek ders tam mı yatacak? 28 Ekim öğleden sonra ek ders ücreti ödenir mi? 28-29 Ekim'de nöbet ve DYK ek ders ücreti ödenir mi? İşte tüm srouların yanıtları...

28 Ekim ek ders tam mı?

29 ekim Cumhuriyet Bayramı tatili 1.5 gündür. Tatil 28 Ekim'de öğleden sonra 13.00'te başlar. 28 Ekim'de dersi olan öğretmenler okulların tatil olmasıyla ek der ne kadar olacağını merak ediyor. Öğretmenlere 28 Ekim'de ek ders ücreti ödenir. Öğretmen ek ders hesaplamaları mevcut plan doğrultusunda devam eder. Öğretmenler 28 Ekim'de öğleden sonra izinli olsalar dahi tam ek ders ve tam nöbet ücreti alır. Ancak bu durum ücretli öğretmenler için farklıdır.

28 Ekim öğleden sonra ek ders ücreti ödenir mi?

28 Ekim'de resmi tatilin başladığı öğleden sonrası için kadrolu ve sözleşmeli öğretmenlere ek ders ücreti ödenir. Ancak ücretli öğretmenlere ek derse fiilen girmesi gerektiği için ek ders ücreti ödenmez. Ücretli öğretmenler 28 Ekim'de öğleden önce girdikleri dersin ücretini alabilir. Öğleden sonra resmi tatil olduğu için fiilen yapmadıkları dersin ücretini alamaz.

28-29 Ekim'de nöbet ve DYK ek ders ücreti ödenir mi?

28 Ekim'de tatil olan öğleden sonrası için egzersiz ücreti ödenmez. Ayrıca 29 Ekim'de DYK planı olmadığı için DKY ek ders ücreti de ödenmez. 29 Ekim'de daha önce planlanmış bir program varsa onun ücreti ödenir.