29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 28 Ekim'de yarım gün resmi tatil yapılıyor. Öğretmenler de 29 Ekim Cuma günü saat 13.00'e kadar ders işleyecek. Ay sonunda ek ders ücretinin ne kadar yatacağını merak eden öğretmenler ise 28 Ekim'de kaç ek ders ücreti ödenir? Ücretli öğretmen 28 Ekim tam ek ders mi? 28 Ekim full ek ders mi? 28 Ekim'de nöbet ve DYK ek ders ücreti ödenir mi? sorularına yanıt arıyor. Peki 28 Ekim öğleden sonra ek ders ödenir mi? İşte 28 Ekim ek ders ücreti hakkında detaylar...

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 28 Ekim'de yarım gün resmi tatil yapılıyor. Öğretmenler de 28 Ekim Cuma günü saat 13.00'e kadar ders işleyecek. Ay sonunda ek ders ücretinin ne kadar yatacağını merak eden öğretmenler ise 28 Ekim'de kaç ek ders ücreti ödenir? Ücretli öğretmen 28 Ekim tam ek ders mi? 28 Ekim full ek ders mi? 29 Ekim'de nöbet ve DYK ek ders ücreti ödenir mi? sorularına yanıt arıyor. İşte 28 Ekim ek ders ücreti hakkında detaylar...

28 Ekim'de öğleden sonra milyonlarca çalışan resmi tatilde olacak. Cumhuriyet Bayramı tatili 28 Ekim saat 13.00'ten sonra başlıyor ve 29 Ekim'i de içine alarak 1.5 gün oluyor. 28 Ekim'de öğleden sonra dersi olan öğretmenler ise kendilerine kaç ek ders ücreti verileceğini merak edip araştırıyor.

28 Ekim'de kaç ek ders ücreti ödenir?

28 Ekim'de yarım gün resmi tatil olduğu için okullar saat 13.00'den sonra tatil edilir. 28 Ekim'de ek ders ücreti öğretmenlere ödenmeye devam edilir. Öğretmenler normalde o gün için kaç ek ders alacaksa onu alır. Sözleşmeli ve kadrolu öğretmenler 28 Ekim'de öğleden sonra izinli olsalar dahi tam ek ders ve tam nöbet ücreti alır.

28 Ekim'de DYK ek ders ücreti ödenir mi?

28 Ekim'de tatil olan öğleden sonrası için egzersiz ücreti ödenmez. Ayrıca 29 Ekim'de DYK planı olmadığı için DKY ek ders ücreti de ödenmez. 29 Ekim'de daha önce planlanmış bir program varsa onun ücreti ödenir

Ücretli öğretmen 28 Ekim tam ek ders mi?

MEB bünyesinde görev yapan binlerce ücretli öğretmen de ek ders karşılığında maaş alıyor. Maaşlarında kesinti olup olmayacağını merak eden ücretli öğretmenler 28 ve 29 Ekim'de ek ders ücreti alıp alamayacağını merak ediyor. Ücretli öğretmenler 28 Ekim'de öğleden önce girdikleri dersin ücretini alabilir. Öğleden sonra resmi tatil olduğu için fiilen yapmadıkları dersin ücretini alamaz.

28 Ekim tatil mi?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 28 Ekim yarım gün tatildir. Öğrenciler ve öğretmenler saat 13.00'e kadar eğitimlerine devam edecek.

28 Ekim'de bankalar, PTT, kargolar açık mı?

28 Ekim'de öğleden sonra resmi tatil olması nedeniyle pek çok kurum kapalı olacaktır. Bankalar, PTT ve devet dairleri saat 13.00'ten sonra kapalıdır.

Cumhuriyet Bayramı nedir?

Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanan bir millî bayramdır. 1925 yılında çıkarılan bir yasa ile millî bayram olarak kutlanmaya başlanmıştır.

Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ülkeler olan Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'ta 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatildir. 29 Ekimlerde stadyumlarda şenlikler yapılır, akşam ise geleneksel olarak fener alayları düzenlenir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyetin onuncu yılı kutlamalarının yapıldığı 29 Ekim 1933 tarihinde verdiği Onuncu Yıl Nutku'nda, bu günü "en büyük bayram" olarak nitelendirmiştir.

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