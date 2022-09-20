2022 YKS 3. yerleştirme yapılacak mı? 2022 YKS 3. yerleştirme ne zaman? YKS 3. ek tercih olacak mı? Üniversite boş kontenjanlara 3 ek yerleştirme yapılır mı? 3 milyona yakın adayın katıldığı YKS sınavının sonuçlarının açıklanmasından sonra ilk yerleştirme sonuçları açıklanmıştı. Açıkta kalan adaylar 2022 YKS ek yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla 3. yerleştirmelerin olup olmayacağını araştırmaya başladı. Peki 2022 YKS 2. ek yerleştirme (3. ek tercih) yapılacak mı?

2022 YKS 3. yerleştirme yapılacak mı? 2022 YKS 3. yerleştirme ne zaman? YKS 3. ek tercih olacak mı? Üniversite boş kontenjanlara 3 ek yerleştirme yapılır mı? 3 milyona yakın adayın katıldığı YKS sınavının sonuçlarının açıklanmasından sonra ilk yerleştirme sonuçları açıklanmıştı. Açıkta kalan adaylar 2022 YKS ek yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla 3. yerleştirmelerin olup olmayacağını araştırmaya başladı. Peki 2022 YKS 2. ek yerleştirme (3. ek tercih) yapılacak mı?

Yüz binlerce kişinin merakla beklediği sonuç ÖSYM tarafından açıklandı. 19 Eylül'de ÖSYM'nin resmi internet sitesinden yayınlanan ek yerleştirme sonuçlarına göre bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar 3. ek tervihlerin ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı.

2022 YKS 3. yerleştirme yapılacak mı?

2021 yılında YKS yerleştirmelerinde 3 yerleştirme yapılmıştı. YKS baraj puanlarında yapılan değişiklik nedeniyle yapılan 2. ek yerleştirmelerin 2022 yılında da yapılıp yapılmayacağı konusunda henüz resmi bir açıklama gelmedi.

2022 YKS 3. yerleştirme ne zaman?

Ek yerleştirme sonuçlarına göre bir bölüme yerleşemeyen adaylar 2. ek yerleştirme ne zaman olacak? sorusunu sormaya başladı. Ne yazık ki 3. yerleştirmelerin olup olmayacağı konusunda net bir bilgi bulunmuyor. Adayların gelecek planlarını buna göre yapmaları oldukça önemli.

YKS 3. ek tercih olacak mı?

Ek yetleştirme sonuçları 19 Eylül'de açıklandı. Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden 19 Eylül 2022 tarihinde saat 17.30'dan itibaren öğrenebilecektir. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

Ek yerleştirme üniversite kayıt tarihleri ne zaman?

Ek yerleştirme ile üniversite kazananların kayıt işlemleri 26-30 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 25-28 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılabilecektir. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan tarihe ve ilgili belgelere göre işlem yapacaktır.