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TIMETURK / EĞİTİM / 2022 KPSS ne zaman? 2022 ÖABT ne zaman? 2022 Alan Bilgisi KPSS sınavı ne zaman?

2022 KPSS ne zaman? 2022 ÖABT ne zaman? 2022 Alan Bilgisi KPSS sınavı ne zaman?

2022 KPSS ne zaman? 2022 ÖABT ne zaman? 2022 Alan Bilgisi KPSS sınavı ne zaman? 2022 öğretmenlik KPSS sınavı ne zaman? Kamu Personeli Seçme Sınavı'na girecek olan binlerce aday 2022 KPSS sınavları ne zaman yapılacak sorusuna yanıt arıyordu. ÖSYM Başkanı Halis Aygün milyonlarca öğrencinin merak ettiği 2022 ÖSYM sınav takvimini açıkladı. Sınav takviminde KPSS sınavlarının ne zaman yapılacağı da belli oldu. İşte 2022 KPSS sınav tarihleri...

2 Saat Önce
2021-12-13 10:35:25
2022 KPSS ne zaman? 2022 ÖABT ne zaman? 2022 Alan Bilgisi KPSS sınavı ne zaman?

2022 KPSS ne zaman? 2022 ÖABT ne zaman? 2022 Alan Bilgisi KPSS sınavı ne zaman? 2022 öğretmenlik KPSS sınavı ne zaman? Kamu Personeli Seçme Sınavı'na girecek olan binlerce aday 2022 KPSS sınavları ne zaman yapılacak sorusuna yanıt arıyordu. ÖSYM Başkanı Halis Aygün milyonlarca öğrencinin merak ettiği 2022 ÖSYM sınav takvimini açıkladı. Sınav takviminde KPSS sınavlarının ne zaman yapılacağı da belli oldu. İşte 2022 KPSS sınav tarihleri...

KPSS sınavına her yıl milyonlarca kişi katılıyor. Kamu memuru olmak için ter döken adaylar 2022 yılında yapılacak olan KPSS sınavlarının tarihini merak ediyordu. ÖSYM'den milyonlarca kişinin meakını giderecek açıklama geldi. Açıklamada ÖSYM tarafından yapılan sınavların tarihleri duyuruldu.

2022 KPSS ne zaman?

2022 yılında KPSS sınavları Ağustos ayının sonunda başlayacak. İşte 2022 KPSS sınav tarihleri;

EKPSSS: 24 Nisan

KPSS Lisans (GY,GK/EĞT.B): 31 Temmuz

KPSS Lisans (Alan Bilgisi): 6-7 Ağustos

KPSS ÖABT: 14 Ağustos

KPSS Önlisans: 2 Ekim

KPSS nedir?

Kamu Personeli Seçme Sınavı ya da kısaca KPSS, 18/3/2002 tarih ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'na istinaden ilk olarak 2002 yılında ÖSYM tarafından hazırlanıp, uygulanmaya konmuştur. Türkiye'de bazı devlet kurumlarına personel alımı için yapılır. Yönetmeliğin amacı Madde-1'de: “Bu Yönetmeliğin amacı, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atanacakların seçimi ile kamu kurum ve kuruluşlarında özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen mesleklere atanacakların ön elemesi amacıyla yapılacak sınavların genel ilkeleri ile usul ve esaslarını tespit etmektir.” şeklinde ifade edilmiştir. Söz konusu sınav, daha önceki senelerde uygulamada olan Devlet Memurluğu Sınavı (DMS) ve Kurumlar İçin Merkezi Eleme Sınavı'nın (KMS) birleşimi niteliğindedir. Sınavın ana amaçları arasında; kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak olan personel istihdamının, şeffaf ve adaletli bir biçimde gerçekleşmesi ve sınav rekabeti içinde personel kalitesini en üst düzeye çıkartmak sayılabilir.

2022 KPSS ne zaman? Lisans ve Önlisans KPSS tarihi belli oldu mu?
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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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