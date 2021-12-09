2022 KPSS ne zaman? Lisans ve Önlisans KPSS tarihi belli oldu mu?

ÖSYM tarafından yapılan KPSS'nin tarihi merak ediliyor. Özellikle önlisans mezunları için 2 yılda bir kez yapılan KPSS'nin kesin tarihi merak konusu oldu. Peki ama 2022 KPSS ne zaman? ÖSYM takvimi açıkladı mı? Merak edilen ÖSYM takvimi ve KPSS kılavuzu detayları...

ÖSYM tarafından yapılan KPSS'nin tarihi merak ediliyor. Özellikle önlisans mezunları için 2 yılda bir kez yapılan KPSS'nin kesin tarihi merak konusu oldu. Peki ama 2022 KPSS ne zaman? ÖSYM takvimi açıkladı mı? Merak edilen ÖSYM takvimi ve KPSS kılavuzu detayları...

2022 KPSS Ne Zaman?

Geçtiğimiz yıl ÖSYM takvimini yayınlamış ve lisans başvuruları 28 Mayıs-14 Haziran'da alındı. Genel Yetenek Genel Kültür oturumu ise 1 Ağustos tarihinde yapılmıştı. Önlisans oturumu da her 2 yılda bir olduğu için 2022 için tarih verilmişti.

ÖSYM 2022 KPSS takvimi hakkında henüz bir açıklamada bulunmadı. Kılavuzun yayınlanmasının ardından detayları haberimizin içeriğindne öğrenebilirsiniz. Geçtiğimiz yıllara bakılırsa takvimin 2022 Ocak ayında yayınlanacağı tahmin ediliyor.

KPSS Başvuru Şartları

a) Türk vatandaşı olmak.

b) 18 yaşını tamamlamış olmak.

c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

d) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

e) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinin 6'ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak.

f) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. (Hangi görevin devamlı yapılmasına, hangi akıl hastalığının engel olacağına resmî sağlık kurullarından alınan raporların incelenmesi suretiyle ilgili kurumlar tarafından karar verilecektir.)

g) Tercih edilecek kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.