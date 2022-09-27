2022 Ek ders yattı mı? Eylül ek ders ücreti ne zaman yatacak? Öğretmen ek ders ücreti ne zaman, ayın kaçında yatar? MEB bünyesinde görev yapan 1 milyona yakın öğretmen 2022 Temmuz ayında maaşlarına yüzde 42 oranında zam aldı. Öğretmen maaşlarına gelen zamla birlikte ek ders ücretleri de arttı. Eylül ayında 2022-2023 eğitim öğretim dönemine başlayan öğretmenler ilk maaşlarını aldı ancak ek ders ücretlerin yatmasını sabırsızlıkla bekliyor. Eylül ayı ek ders ücretinin ne kadar olacağı ise merak konusu.

2022 Ek ders yattı mı? Eylül ek ders ücreti ne zaman yatacak? Öğretmen ek ders ücreti ne zaman, ayın kaçında yatar? soruları ek ders alan öğretmenler tarafından sıkça sorulmaya başlandı. 2022-2023 eğitim öğretim yılına başlayan öğretmenler 15 Eylül'de ilk maaşlarını aldı. Öğretmenler Eylül ayının sonunda ne kadar ek ders ücreti alacaklarını da hesaplamaay başladı. Pekş öğretmen Eylül ek ders ücretleri ne zaman yatacak?

2022 Ek ders yattı mı?

Hatırlanacağı üzere 2022 Temmuz ayında öğretmen maaşlarına yüzde 42 oranında zam yapıldı. Artan hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon nedeniyle maaşlarına iyi oranda zam alan öğretmenlerin ek ders ücretlerinde de artış oldu. Öğretmen gelirlerinde önemli bir yere sahip olan ek ders ücretleri ile öğretmenler aylık gerlirlerini artırabiliyor. Fazladan girdikleri ders başına ücret alan öğretmenler 2022 Ek ders yattı mı? sorusunu sıkça soruyor. Öğretmen ek ders ücretleri bir sonraki ayın ilk haftasında öğretmen hesaplarına yatar.

Eylül ek ders ücreti ne zaman yatacak?

Eylül ayında haftada 30 saat derse giren öğretmenler ne kadar ek ders ücreti alacaklarını sabırsızlıkla merak ediyor. Eylül ayının ek ders ücreti ekim ayının ilk haftasında öğretmen hesaplarına yatar.

Öğretmen ek ders ücreti ne zaman, ayın kaçında yatar?

Ek ders ücretleri maaşlardan ayrı olarak hesaplanır. Öğretmen ek ders ücretleri her ayın ilk haftasında bir önceki ayın çalışması olarak hesaplanır ve ödenir. Ek ders ücretleri öğretmenşlerin kademe ve yüzdelik dilimine göre dğişkenlik gösterir. Ek ders ücretleri ayrıca ilden ile, ilçeden ilçeye farklı zamanlarda yatabilir. İstanbul'un bir ilçesinde ek ders ücretleri yatmışsa bir ilçesinde ise yatmamamış olabilir.