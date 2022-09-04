2022 bursluluk sınavı soru-cevapları açıklandı mı? İOKBS bursluluk sınavı cevap anahtarı

2022 İOKBS bursluluk sınavı bugün düzenlendi. Sınavdan çıkan öğrenciler bursluluk sınavı soru ve cevaplarını araştırıyorlar. Peki 2022 İOKBS bursluluk sınavı soru-cevapları yayınlandı mı? Bursluluk sınavı soru cevaplarına nereden erişilir? İşte detaylar…

Bugün saat 10.00'da başlayan İOKBS bursluluk sınavına giren öğrenciler, sınav sonrasında bursluluk sınavı soru ve cevaplarına erişmek istiyorlar. Peki bursluluk sınavı cevap anahtarı yayınlandı mı? 2022 İOKBS cevap anahtarı ne zaman açıklanacak?

İOKBS nedir?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen bursluluk sınavına binlerce öğrenci katılım gösteriyor. Bursluluk sınavında başarı sağlayan öğrenciler eğitim hayatları boyunca verilen burstan yararlanacak.

2022 bursluluk sınavı soru ve cevapları açıklandı mı?

4 Eylül'de (bugün) yapılan bursluluk sınavı değerlendirmelerinin tamamlanmasının ardından İOKBS bursluluk sınavı cevap anahtarı eylül ayı içerisinde belli olacak. Geçtiğimiz yıl 5 Eylül'de yapılan bursluluk sınavının soruları ve cevapları 8 Eylül'de erişime açılmıştı.

Bursluluk sınavı cevap anahtarı

Bugün düzenlenen İOKBS bursluluk sınavının cevap anahtarı yayınlandığı gün öğrenciler meb.gov.tr üzerinden sorulara ve cevaplara erişim sağlayabilirler.

İOKBS bursluluk sınav sonuçlarının açıklanacağı gün için TIKLAYINIZ