Bursluluk sınav sonucu ne zaman açıklanır? 2022 İOKBS bursluluk sonuçları açıklanma tarihi | İOKBS bursu kaç TL?

İOKBS bursluluk sınavı için sınırlı süre kaldı. 13 Mayıs’ta başvuruları tamamlanan bursluluk sınavı 4 Eylül (Bugün) saat 10.00’da başladı. 120 dakika sürecek olan sınavdan sonra öğrenciler bursluluk sınavı açıklanma tarihini araştıracaklar. Peki bursluluk sınav sonuçları ne zaman belli olur? Bursluluk sınav açıklanma günü belli mi? İşte bursluluk sınav sonuçları ile ilgili detaylar…

Başvuruları 21 Nisan 2022 ile 13 Mayıs 2022 tarihleri arasında alınan İOKBS bursluluk sınavı için geri sayımda artık sona gelindi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen sınav bugün saat 10.00'da başladı. Sınavda dörder seçenekli 100 soru sorulacak, sınav süresi 120 dakika olarak uygulanacak. Peki bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Bursluluk sınav sonucu açıklanma tarihi belli mi?

Bursluluk sınav sonucu açıklanma günü

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik olarak İOKBS, 4 Eylül 2022 tarihinde Türkiye saati ile saat 10.00'da düzenlenecek. 120 dakika sürecek olan sınav 12:00'da sona erecek.

Sınavdan çıkan öğrenciler burs almaya hak kazanıp kazanmadığını öğrenmek için sabırsızlanıyorlar. Peki 2022 bursluluk sınav sonucu hangi gün açıklanır?

Sınav sonuçları 23 Eylül 2022 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.

Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.

İOKBS nedir?

Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı, ülkemizde her yıl düzenlenen bir bursluluk sınavıdır ve sınavı kazanan adaylar eğer şartları sağlıyorsa burs ya da yatılı eğitim almaya hak kazanır.

2022 İOKBS bursu ne kadar?

İOKBS bursu zam gelmemiş haliyle 1 ayda bir yatırılmak koşuluyla 663.87 TL'dir. Yeni eğitim öğretim döneminde burslara zam gelmesi beklendiğinden bu rakamda değişim olacaktır.

Kimler burs alabilir?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) maddi desteğe ihtiyaç duyan öğrencilere yöneliktir. .