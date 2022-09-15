17 üniversite rektör ataması | 2022 eylül rektör ataması hangi üniversiteler? Hangi üniversitelerin rektörü değişti?

17 üniversite rektör ataması | Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 15 ilde bulunan 17 üniversiteye yeni rektör atandı. Karar, Cumhurbaşkanı imzası taşıyor. Peki Hangi üniversitelerin rektörü değişti? 2022 eylül rektör ataması hangi üniversiteler? İşte detaylar.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 15 ilde bulunan 17 üniversiteye yeni rektör atandı. Karar, Cumhurbaşkanı imzası taşıyor. Peki Hangi üniversitelerin rektörü değişti? 2022 eylül rektör ataması hangi üniversiteler? İşte detaylar.

17 üniversite rektör atamas

- Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Nurullah Okumuş,

- Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yusuf Tekin,

- Erciyes Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fatih Altun,

- Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Adnan Özcan,

- Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yılmaz Çatal,

- Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Alptekin Yasım,

- Kayseri Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa,

- Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ersan Aslan,

- Konya Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Osman Nuri Çelik,

- KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç,

- Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Recep Bentli,

- Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Turhan Kaçar,

- Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık,

- Samsun Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mahmut Aydın,

- Şırnak Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Abdurrahim Alkış,

- Tarsus Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Orhan Aydın,

- Trabzon Üniversitesi Rektörlüğüne ise Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu atandı.

2022 eylül rektör ataması hangi üniversiteler?

Ataması yapılan isimler ve üniversiteler yukarıdaki listede belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yaptı.

Rektör kimdir, kime denir?

Rektör, bir üniversitenin akademik ve idari olarak en üst düzey yetkilisidir. Latince kökenlidir ve Latince'de 'yöneten' anlamına gelir. Sözcük, Hristiyanlık dininde kilisedeki yöneticilerden türetilmiştir. Özellikle Anglikan ve Katolik kiliselerinin bazılarında rektörler vardır.