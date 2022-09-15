Rektör atama listesi | Hangi üniversiteye kim atandı? Hangi üniversiteye hangi rektör atandı?

Rektör atama listesi | Resmi Gazete ilanıyla 17 üniversiteye rektör atandı. Peki Hangi üniversiteye kim atandı? Hangi üniversiteye hangi rektör atandı? Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi, Konya Teknik Üniversitesi, KTO Karatay Üniversitesi, Malatya Turgut Özal Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Samsun Üniversitesi, Şırnak Üniversitesi, Tarsus Üniversitesi, Trabzon Üniversitesi rektörü kim oldu? İşte detaylar...