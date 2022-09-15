Rektör atama listesi | Hangi üniversiteye kim atandı? Hangi üniversiteye hangi rektör atandı?
Rektör atama listesi | Resmi Gazete ilanıyla 17 üniversiteye rektör atandı. Peki Hangi üniversiteye kim atandı? Hangi üniversiteye hangi rektör atandı? Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi, Konya Teknik Üniversitesi, KTO Karatay Üniversitesi, Malatya Turgut Özal Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Samsun Üniversitesi, Şırnak Üniversitesi, Tarsus Üniversitesi, Trabzon Üniversitesi rektörü kim oldu? İşte detaylar...
2022-09-15 15:29:06
Resmi Gazete ilanıyla 17 üniversiteye rektör atandı. Peki Hangi üniversiteye kim atandı? Hangi üniversiteye hangi rektör atandı? İşte yanıtı
Rektör atama listesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla birlikte 15 ilde bulunan 17 üniversiteye yeni rektör atandı. Buna göre;
- Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Nurullah Okumuş,
- Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yusuf Tekin,
- Erciyes Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fatih Altun,
- Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Adnan Özcan,
- Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yılmaz Çatal,
- Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Alptekin Yasım,
- Kayseri Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa,
- Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ersan Aslan,
- Konya Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Osman Nuri Çelik,
- KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç,
- Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Recep Bentli,
- Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Turhan Kaçar,
- Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık,
- Samsun Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mahmut Aydın,
- Şırnak Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Abdurrahim Alkış,
- Tarsus Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Orhan Aydın,
- Trabzon Üniversitesi Rektörlüğüne ise Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu atandı. .
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