10 Kasım Perşembe günü okullar açık mı, ders işlenecek mi?

10 Kasım Perşembe günü okullar açık mı, ders işlenecek mi? Resmi tatil ve günler, veliler tarafından araştırılıyor. 10 Kasım'ın yaklaşmasıyla birlikte, tatil soruları gündeme geldi. Peki 10 Kasım günü resmi tatil mi? İşte detaylar...

10 Kasım Perşembe günü okullar açık mı, ders işlenecek mi? Resmi tatil ve günler, veliler tarafından araştırılıyor. 10 Kasım'ın yaklaşmasıyla birlikte, tatil soruları gündeme geldi. Peki 10 Kasım günü resmi tatil mi? İşte detaylar... 10 Kasım Perşembe günü okullar açık mı, ders işlenecek mi? 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü, resmi tatiller arasında yer almıyor. Dolayısıyla 10 Kasım Perşembe günü okullarda eğitim devam edecek. İLİŞKİLİ HABER Noterler 10 Kasım açık mı, kapalı mı? 10 Kasım Perşembe günü noter çalışır mı, tatil mi? 10 Kasım ın anlamı ve önemi nedir? 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü, 10 Kasım 1938 günü saat 09.05'te yaşamını yitiren, Türkiye'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk anısına her yıl tutulan ulusal yastır. .