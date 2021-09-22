e-ticaretin liderleri İstanbul'da buluşacak

WORLDEF Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Nart, 'e-ticaretin Davos'u olma yolunda hızla ilerleyen forum, dünyanın önde gelen e-ticaret firmalarını (21 Ekim'de) buluşturarak katılımcılara yeni network imkanı sağlayacak' dedi.

e-ticaretin Davos'u olarak adlandırılan World E-Commerce Forum (WORLDEF), 21 Ekim'de İstanbul'da yapılacak.

Uluslararası e-ticaret ve e-ihracat platformu WORLDEF'ten yapılan açıklamaya göre, 4 yıldır aralıksız düzenlenen World E-Commerce Forum, "e-ticaretin Rönesansı-Avrasya'nın Dijital Başkenti: İstanbul" ana temasıyla gerçekleştirilecek.

e-ticaretin liderlerini bir araya getirecek foruma, eski İngiltere Dışişleri Bakanı Jack Straw ve eski AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in katılımı bekleniyor.

Dünyanın önde gelen e-ticaret firmalarının üst düzey yöneticilerinin yer alacağı forumda, Hepsiburada, Turkcell, Trendyol, UPS, n11 ve e-bebek gibi sektörün lider markalarının üst düzey yöneticileri ve e-ticaret profesyonelleri deneyimlerini katılımcılarla paylaşacak.

Forum kapsamında "Kovid-19'un Uluslararası Ticarete Etkileri", "e-ticaret, Dijital Diplomasi ve Mevzuat Uygulama", "e-ticaret, Otomasyon ve Sürdürülebilirlik" ve "Pandemi ve Küreselleşme" başlıklarıyla 4 farklı panel düzenlenecek. 400'den fazla misafirin ağırlanacağı forumda, dünyadaki e-ticaretin rotası tüm yönleriyle masaya yatırılacak, sorunlara çözüm önerileri aranacak.

"e-ticaret tüm yönleriyle masaya yatırılıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen WORLDEF Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Nart, etkinliğin dünyada "e-ticaretin Davos'u" olma yolunda hızla ilerlediğini belirterek, organizasyonu 4 yıldır aralıksız sürdürdüklerini bildirdi.

Forumun dünyanın önde gelen e-ticaret firmalarını buluşturarak katılımcılara yeni network imkanı sağladığını aktaran Nart, şunları kaydetti:

"e-ticaretin Rönesansı-Avrasya'nın Dijital Başkenti: İstanbul' ana temasıyla düzenleyeceğimiz forumda, İstanbul'u Avrasya'nın dijital başkenti yapma misyonuna hizmet etmek istiyoruz. Salgın, Türkiye'de e-ticaretin miladı oldu. Kovid-19'da e-ticaret hacmi dünyada yüzde 18 büyürken, Türkiye'de bu oran yüzde 65'leri buldu. e-ticaret, artık alternatif bir modelden ana akım ticaret modeline dönüştü. Son 2 senedir artan e-ticaret hacmiyle 200 bin yeni şirket, e-ticaret yapmaya başladı. Bu şirketlerin 1 milyon ek istihdam açığı var."

Nart, forumda küresel aktörlerin bir araya gelip e-ticareti tüm yönleriyle masaya yatırdığını belirterek, fiziki olarak düzenlenecek etkinlikte, salgının uluslararası ticarete etkilerinden dijital diplomasiye, otomasyondan küreselleşmeye kadar birçok konuda alanında uzman isimlerin tecrübelerini paylaşacağını bildirdi.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.