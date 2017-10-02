E-devlet uygulamasına yenilikler
E-devlet uygulamasına yenilikler getirildi. İşte detaylar...
02.10.2017 16:42:06
TIMETURK | HABER MERKEZİ
E-devlet sistemi üzerinden bir çok kolaylık sağlanıyor. Resmi işlemlerin kolaylıkla halledilebildiği e-devlet tek bir site üzerinden hizmet veriyor, işlemler sistem üzerinden halledilebiliyor. Bunun yanında sisteme dört yenilik daha getirildiği belirtildi.
E-devlete getirilen yeniliklerle birlikte, İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından e-Devlet üzerinden dört yeni yenilik getirildi.
E-devlete getirilen yeniliklerle ile birlikte,
Abonelik Sorgulama
Abonelik Sözleşme Feshi Başvurusu
Abonelik Sözleşmesi Başvurusu
Fatura Sorgulama ve Ödeme artık sistem üzerinden yapılabilecek.