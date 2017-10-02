E-devlet uygulamasına yenilikler

02.10.2017 16:42:06

TIMETURK | HABER MERKEZİ

E-devlet sistemi üzerinden bir çok kolaylık sağlanıyor. Resmi işlemlerin kolaylıkla halledilebildiği e-devlet tek bir site üzerinden hizmet veriyor, işlemler sistem üzerinden halledilebiliyor. Bunun yanında sisteme dört yenilik daha getirildiği belirtildi.

E-devlete getirilen yeniliklerle birlikte, İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından e-Devlet üzerinden dört yeni yenilik getirildi.

E-devlete getirilen yeniliklerle ile birlikte,

Abonelik Sorgulama

Abonelik Sözleşme Feshi Başvurusu

Abonelik Sözleşmesi Başvurusu

Fatura Sorgulama ve Ödeme artık sistem üzerinden yapılabilecek.