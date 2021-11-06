Dünyanın ilk uçan yarış arabası Airspeeder Mk3, drag yarışı yaptı
Dünyanın ilk uçan yarış arabası olarak bilinen Airspeeder Mk3, 300 metrelik bir pistte 155 km/sa hıza ulaşmayı başardı.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
Dünyanın ilk uçan yarış arabası olarak bilinen Airspeeder Mk3, 300 metrelik bir pistte 155 km/sa hıza ulaşmayı başardı.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
Ilısu Barajı ekonomiye yılda 3 milyar lira katkı sağlayacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifi, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla resmi açılışı yapılacak olan Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve Hidroelektrik Santrali, ekonomiye yılda 3 milyar lira katkı sağlayacak