Dünyanın ilk uçan yarış arabası Airspeeder Mk3, drag yarışı yaptı

Ilısu Barajı ekonomiye yılda 3 milyar lira katkı sağlayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifi, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla resmi açılışı yapılacak olan Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve Hidroelektrik Santrali, ekonomiye yılda 3 milyar lira katkı sağlayacak