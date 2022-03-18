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Zelenskiy'nin Nobel'e aday gösterilmesi için mektup yazıldı
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Zelenskiy'nin Nobel'e aday gösterilmesi için mektup yazıldı

Bir grup Avrupalı siyasetçi, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Ukrayna halkının Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilebilmesi için Nobel Komitesi'ne mektup yazdı.

2 Saat Önce
2022-03-18 13:08:39
Zelenskiy'nin Nobel'e aday gösterilmesi için mektup yazıldı

Aralarında eski Estonya Başbakanı Andrus Ansip, eski Belçika Başbakanı Guy Verhofstadt, eski Hollanda Dışişleri Bakanları Bernard Bot, Bert Koenders, Maxime Verhagen ile çok sayıda eski ve mevcut milletvekilinin bulunduğu siyasetçiler, Nobel Komitesi'nden geçen ay sona eren aday gösterme sürecinin yeniden açılması ve 31 Mart'a kadar uzatılmasını talep etti.

Çoğunluğu Hollandalılardan oluşan siyasetçiler, 2022 adaylarının yeniden değerlendirilmesini ve Zelenskiy'nin yanı sıra Ukrayna halkının ödüle aday gösterilmesini istedi.

Mektupta, "Şimdi Ukraynalılara dünyanın onların yanında olduğunu göstermenin tam zamanıdır" ifadesi yer aldı.

Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterme süreci şubat ayında bitmişti. Nobel Komitesi, oluşturulan kısa listeden ekim ayında ödülün verileceği kişi veya kişileri oy çoğunluğuyla belirliyor. Ödül aralık ayında törenle sahibine veriliyor.

Nobel Komitesi, daha önce aday başvuru süresini hiç uzatmamıştı.

Nobel Barış Ödülü için bu yıl 251 kişi ile 92 kuruluştan oluşan 343 aday gösterildi .

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