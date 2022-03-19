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Zelenski'den Rusya'ya çağrı: Buluşma ve konuşma zamanı geldi!

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, yayınladığı video mesajla 'Buluşmanın zamanı geldi, konuşmanın zamanı geldi' dedi.

3 Saat Önce
2022-03-19 07:51:48
Zelenski'den Rusya'ya çağrı: Buluşma ve konuşma zamanı geldi!

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının 24'üncü gününde yeni bir açıklama yaptı. Zelenski, yayınladığı video mesajda Rusya'ya görüşme çağrısında bulundu.

Zelenski, "Rusya için Ukrayna ile barış görüşmeleri, kendi hatalarından kaynaklanan zararı azaltması noktasında tek şanstır. Buluşma ve konuşma zamanı. Ukrayna için toprak bütünlüğünü ve adaleti yeniden sağlamanın zamanı geldi" dedi.

"180 BİNDEN FAZLA UKRAYNALI TAHLİYE EDİLDİ"

Tahliyelere ilişkin bilgi veren Zelenski, "Savaşın başlangıcından bu yana 180 binden fazla Ukraynalı insani koridorlar aracılığıyla tahliye edildi. İnsani felaket yaratmak Rusya'nın kasıtlı bir taktiği. Yaptıkları savaş suçudur. Hesabını verecekler. Mariupol'de kaç kişinin öldürüldüğüne dair şu an bir bilgi yok" açıklamasını yaptı.

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