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Yemen halkına Ramazan yardımları devam ediyor !

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Kızılay'ı ERC, Yemen'e insani yardımlara devam ediyor.

41 Dakika Önce
2022-03-18 22:23:33
Yemen halkına Ramazan yardımları devam ediyor !

Emirlikler Kızılay'ı ERC'nn açıklamasına göre, Shabwa, Hadhramaut, Taiz, Hodeidah, Aden ve Sokotra dahil olmak üzere altı Yemen vilayetinde bulunan toplam 7 Milyon 25 Bin kişiye ramazan yardımları ulaştırdı.

Abu Dabi Veliaht Prensi ve BAE Silahlı Kuvvetleri Yüksek Komutan Yardımcısı Şeyh Mohammed bin Zayed Al Nahyan'ın öncülüğünde gerçekleştirilen Mir and Iftar projesi kapsamında 6 milyon 870 bin kişiye direkt yardım, 165 bin kişiye ise bayramlık giyim yardımı yapıldı. Ayrıca, Ramazan ayı boyunca imkanları kısıtlı vatandaşların ihtiyaçlarınının karşılaması ve Yemen'deki mevcut durum ışığında gıda sağlama çalışmaları da devam etmektedir.

BAE'nin insanların acılarını hafifletmek ve hayat şartlarını iyileştirmek için üstlendiği insani yardım ve kalkınma çabalarının öncülüğünü Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed Al Nahyan' yapmaktadır.

ERC Genel Sekreteri Dr. Mohammed Ateeq Al Falahi yaptığı açıklamada, Şeyh Muhammed'in direktifleri doğrultusunda, Yemen'deki insanlara verilen öncelik ve mevcut insani durumun iyileştirilmesi için çalışmalara yürüttüklerini belirterek, Şeyh Muhammed'in direktiflerinin, ERC'nin Yemen'deki insani ve kalkınma rolünü güçlendirdiğini ve Yemenli kardeşlere her cephede en iyi hizmeti sunmasını ve yaşam koşullarını iyileştirme sini sağladığını da sözlerine ekledi.

Dr. Al Falahi,açıklamasında bu destekler sayesinde Yemen'de birçok hayır ve kalkınma kurumunun güçlendirilmesin sağlandığı de söylendi.

Ayrıca, ERC'nin, Mübarek Ramazan ayından önce binlerce ailenin Ramazan ihtiyaçlarını karşılamak için Şeyh Muhammed'in direktiflerinin de hemen uygulamaya başladığını kaydetti. .

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