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Ukrayna’ya saldırı emrinden sonra ilk kez halkın karşısına çıktı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının başlamasından sonra ilk defa halkın karşısına çıkarak hitap etti.

57 Dakika Önce
2022-03-18 18:10:43
Ukrayna’ya saldırı emrinden sonra ilk kez halkın karşısına çıktı

Kırım'ın yasa dışı ilhakının 8'inci yılı nedeniyle başkent Moskova'da Lujniki stadında konser ve miting düzenlendi. Yapılan etkinlik sanatçıların konserleriyle başladı.

Bir süre sonra Putin sahneye gelerek stadyumu dolduran halka seslendi. Putin'in Ukrayna'ya başlattığı savaş sonrası ilk defa halkın karşısına çıkarak miting yapması dikkati çekti.

Konuşması kesintiye uğradı

Putin'in konuşmasını Rusya'daki bütün televizyonlar canlı verdi. Canlı yayın esnasında Putin'in yaklaşık 6 dakikalık konuşmasının son saniyelerinde kesinti yaşandı. Konuşma tamamlanmadan programın konser kısmı ekranda belirdi.

Putin, yaptığı konuşmada, Ukrayna'nın Donbas bölgesinde yaşayanlara blokaj yapıldığını ve saldırılar düzenlendiğini ileri sürerek, "Bu insanların acılar ve soykırımdan kurtarılması, Donbas ve Ukrayna'da başlattığımız askeri operasyonların nedeni ve hedefidir." dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yaptığı açıklamada, yayının yapıldığı sunucuda yaşanan teknik sebepten dolayı beklenmeyen bir kesintinin yaşandığını ifade etti. AA .

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