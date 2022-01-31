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Ukrayna'da şiddet eylemi planlayan bir grup provokatör yakalandı
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Ukrayna'da şiddet eylemi planlayan bir grup provokatör yakalandı

Ukrayna polisi, başkent Kiev’de provokasyon eylemi düzenlemeyi planlayan bir grubu gözaltına aldı. Ukrayna İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, gözaltına alınanlar başkentte şiddet içeren büyük çaplı ayaklanma hazırlığındaydı.

1 Saat Önce
2022-01-31 18:22:29
Ukrayna'da şiddet eylemi planlayan bir grup provokatör yakalandı

Ukrayna polisi, dün düzenlediği operasyon çerçevesinde, başkent Kiev'de şiddet içeren büyük çaplı eylem hazırlığındaki bir grup provokatörü kıskıvrak yakaladı. Ukrayna İçişleri Bakanlığı tarafından, bugün düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ukrayna İçişleri Bakanı Denıs Monastırskıy, gözaltına alınan insanların bin 500'e yakın insanı toplayarak Kiev'in merkezinde, 31 Ocak 2022 tarihinde provokasyon eylemi düzenlemeyi planladığını aktardı. Monastırskıy, “Eylem önceden planlanmıştı. Plana göre eylemde mutlaka şiddet olayları yaşanacak ve kan dökülecekti. Kolluk kuvvetleriyle yaşanan çatışma sonucunda eylemcilerin yaralandığını göstermek için sahte kan hazırlandı. Sözde yaralanan eylemcileri kayda geçirmek bir grup sağlık çalışanı ayarlandı. Tüm bunların televizyonda gösterilmesi planlanıyordu” dedi.

BENZER EYLEMLER UKRAYNA'NIN FARKLI BÖLGELERİNDE DÜZENLENECEKTİ

Polisin eyleme hazırlanmasını engellemek için organizatörlerin bir bildiri yayımlamadığını kaydeden Bakan, “Kolluk kuvvetlerine ve mitinge katılan diğer kişilere karşı şiddeti amaçlayan eylem Ukrayna'daki durumu istikrarsızlaştırmak için düzenlenecekti” ifadesini kullanarak Sumı, Çernigiv, Çerkası ve Poltava bölgelerinde de benzer eylemlerin hazırlandığını aktardı. Ayrıca, eyleme katılan provokatörlere 800 ile 2 bin 400 grivna arasında para ödenecekti.

KırımHaberAjansı .

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