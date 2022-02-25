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Ukrayna'da seferberlik ilan edildi: ''Yalnız bırakıldık!''

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülke çapında genel seferberlik ilan edilen kararnameyi imzaladı.

19 Dakika Önce
2022-02-25 07:55:22
Ukrayna'da seferberlik ilan edildi: ''Yalnız bırakıldık!''

Ukrayna Devlet Başkanlığından paylaşılan kararnameye göre, yürürlüğe girdiğinden itibaren seferberlik 90 günü kapsayacak.

Seferberlik kararının, Rusya'nın askeri harekatı nedeniyle ülkenin savunmasını güçlendirmek için Ulusal Savunma ve Güvenlik Konseyinin önerisi kapsamında alındığı anlatıldı.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, seferberlik kapsamında kaç kişinin silah altına alınacağını belirleyecek.

Zelenskiy, ayrıca, 137 Ukrayna askerinin öldüğünü, 116'sının yaralandığını açıkladı.

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"UKRAYNA YALNIZ"

Zelenskiy, açıklamasında, "Ukrayna yalnız, Batı sadece vereceği destek hakkında konuşuyor" dedi.

AB'YE DOĞAL GAZ VE PETROL AMBARGOSU ÇAĞRISI

Zelenskiy, Facebook'tan yaptığı açıklamada, olağanüstü AB Konseyi toplantısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gerekli cevabı almazsa, daha ileri gideceğini anlatan Zelenskiy, bir an önce Rusya'ya karşı güçlü ekonomik yaptırımlar ile doğal gaz ve petrol ambargosu uygulanması gerektiğini söyledi.

Vladimir Zelenskiy, ayrıca Donbas'ta barışı koruma operasyonunun desteklenmesi gerektiğini aktararak, şu anda uluslararası güvenlik garantilerine ihtiyaçlarının olduğuna dikkati çekti.

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"SANTRALİN GÜVENDE OLDUĞUNU SÖYLEMEK İMKANSIZ"

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihayl Podolyak, Rus güçlerine karşı Çernobil Nükleer Santrali'nin kontrolünü kaybettiklerini duyurmuştu.

Rusların saldırısından sonra santralin güvende olduğunu söylemenin imkansız hale geldiğini anlatan Podolyak, bunun Avrupa için en büyük tehditlerden birisi olduğunu söylemişti.

ABD Savunma Bakanlığından bir yetkili de Rus birliklerinin Belarus üzerinden Kiev'e doğru 3 hat üzerinden ilerlemeye başladığını açıklamıştı. .

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