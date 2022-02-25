Zelenskiy nerede? ABD açıkladı!

Beyaz Ev Sözcüsü Jen Psaki, ''Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy güvende mi?'' sorusuna yanıt verdi.

Beyaz Ev Sözcüsü Jen Psaki ve Singh, Beyaz Ev'de düzenledikleri basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"STRATEJİK HEDEFLERİNİN ÖNÜNÜ KESECEĞİZ"

Singh, Rusya ile her zaman diplomasi seçeneğinin olduğunu ancak şu aşamada yaptırımların uygulanması gerektiğini belirterek, bugün özellikle Rusya'nın bankacılık sistemini hedef alan yaptırımlar uyguladıklarını anımsattı.

Rusya'ya uygulanan yaptırımların benzerinin daha önce görülmediğini kaydeden Singh, "Bu yaptırım paketi ve ihracat kısıtlamaları ile Rusya'yı küresel finans sistemlerinden izole edeceğiz, Rusya'nın en son teknolojiye erişimini keseceğiz ve Putin'in ekonomisini çeşitlendirmek ve modernleştirmeye yönelik stratejik hedeflerinin önünü keseceğiz." ifadesini kullandı.

Singh, söz konusu yaptırımların Rusya ekonomisi üzerindeki etkisinin görülmesinin zaman alabileceğini de sözlerine ekledi.

Psaki ise ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna'daki gelişmeleri yakından izlediğine ve ulusal güvenlik ekibinden düzenli olarak bilgi aldığına işaret ederek, yaptırımların etkili olacağını düşündüklerini belirtti.

ZELENSKİY NEREDE, GÜVENDE Mİ?

Psaki, Zelenskiy'nin güvenliğine ilişkin soruya da cevap verdi. ABD'nin, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin nerede olduğunu bildiğini, ancak bu konuda detay veremeyeceğini vurgulayan Psaki, "Zelenskiy ile yakın temas halindeyiz." ifadesini kullandı.

"ABD, UKRAYNALI MÜLTECİLERİ KABUL ETMEYE HAZIR MI?"

Jen Psaki, bir gazetecinin "ABD, Ukraynalı mültecileri kabul etmeye hazır mı?" sorusuna, "Evet hazırız. Ancak Ukraynalıların ilk tercihi çevre ülkeler olacaktır." yanıtını verdi.

"BİDEN'IN UKRAYNA'YA ASKER GÖNDERMEME TUTUMUNDA BİR DEĞİŞİKLİK YOK"

Ukrayna'ya insani yardım gönderdiklerini dile getiren Psaki, "Biden'ın Ukrayna'ya asker göndermeme tutumunda bir değişiklik yok." yorumunda bulundu.

Psaki, toplantının sonunda "Putin'in, Ukrayna'dan da büyük emelleri var." sözlerini sarf etti.

Kaynak: AA .