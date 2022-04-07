Türkiye'yi terk ettiler mi? Halit Ergenç'ten açıklama

Halit Ergenç Londra'ya yerleşmediklerini belirterek, 'Orada da bir evimiz var. Fırsat buldukça gidip geliyoruz. İstanbul'u terk etmedik' dedi.

Oyuncu çift Bergüzar Korel ile Halit Ergenç'in, çocukları Ali, Han ve Leyla'yla birlikte İngiltere'nin başkenti Londra'ya yerleştiği iddia edilmişti. Londra'dan dönen Halit Ergenç, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı.

Snob Magazin'in özel haberine göre, Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden Ergenç, Londra'daki yaşamları ve dizi sektörüyle ilgili sorulara yanıt verdi.

"İSTANBUL'U TERK ETMEDİK"

Mütevazı tavırlarıyla dikkat çeken Halit Ergenç, pandemi döneminde gidemedikleri Londra'ya fırsat buldukça gidip geldiklerini belirterek, “Biz sürekli gelip gidiyorduk. Pandemi döneminde pek gidememiştik. İstanbul'u terk etmedik ama orada bir evimiz var. Türkiye daha güzel. Burası bizim memleketimiz. Kalabalıktan kaçtığımız yok. Burada da yeri geliyor metroya biniyorum yeri geliyor dolmuşa da biniyorum” dedi.

Eşi Bergüzar Korel'in de kendisinin de bazı proje görüşmeleri olduğunu ifade eden Ergenç, “Bergüzarla her zaman birlikte çalışmak isterim” dedi .