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TIMETURK / YAŞAM / Ünlü çiftten Türkiye'den ayrılma kararı

Ünlü çiftten Türkiye'den ayrılma kararı

İngiltere'de ev alan ünlü çift, Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, projeleri olmayacakları dönemde Londra'da yaşayacaklar.

38 Dakika Önce
2022-01-26 09:46:35
Ünlü çiftten Türkiye'den ayrılma kararı

Ünlü çift Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, yaşamlarında radikal bir değişikliğe gitmek için harekete geçti. Ali Ergenç, Han Ergenç ve Leyla Ergenç adında üç çocuğu bulunan çift, bir süredir ekranda yer almıyordu. Son olarak 'Babil' dizisinde yer alan Ergenç, daha sonra pandemi nedeniyle setlere ara verdi.

LONDRA'DA YAŞAYACAKLAR

SnobMagazin'in özel haberine göre; Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'in sosyal medyada İngiltere'nin başkenti Londra'dan paylaştığı fotoğrafların sırrı da çok geçmeden ortaya çıktı. Ünlü çiftin, Londra'dan bir ev satın aldığı öğrenildi. İkilinin projeleri olmadığı dönemde üç çocuğuyla birlikte Londra'da yaşayacağı iddia edildi.

SET OLDUĞU ZAMAN GELECEKLER

İkili, set olduğu zaman İstanbul'a gelip, kamera karşısına geçecek. Korel, son günlerde Instagram'dan sık sık Londra'dan çektirdiği fotoğrafları yayınlıyor. .

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