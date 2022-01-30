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TIMETURK / DÜNYA / Türkiye ile Maldivler arasında ikili anlaşmalar imzalandı

Türkiye ile Maldivler arasında ikili anlaşmalar imzalandı

Resmi ziyaret kapsamında Maldivler Cumhuriyeti’nde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ve Maldivler Cumhuriyeti arasındaki ikili anlaşmaların imza törenine katıldı.

38 Dakika Önce
2022-01-30 23:01:17
Türkiye ile Maldivler arasında ikili anlaşmalar imzalandı

İmza töreninde iki ülke arasında; Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması, tarım alanında işbirliği Mutabakat Zaptı, diplomasi akademileri alanında işbirliği Mutabakat Zaptı, çevre alanında işbirliği Mutabakat Zaptı ve Kültürel İşbirliği Anlaşması imzalandı.

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İmza törenine Bakan Çavuşoğlu katılırken, Maldivler Cumhuriyeti'nden Ekonomik Kalkınma Bakanı Fayyaz İsmail, Balıkçılık & Su Kaynakları ve Tarım Bakanı Dr. Hussain Rasheed Hassan, Dışişleri Bakanı Abdulla Shahid, Çevre ve Teknoloji Bakanı Aminath Shauna ile Kültür Bakanı Mohamed Thoriq kaltıldı.

MALDİVLER PARLAMENTO BAŞKANI NASHEED İLE GÖRÜŞTÜ

Resmi ziyaret kapsamında Maldivler Cumhuriyeti'nde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Maldivler Cumhuriyeti Parlamento Başkanı Mohamed Nasheed ile görüştü. Çavuşoğlu, “Parlamentolar arası işbirliğimizi geliştirme konusunda mutabıkız” açıklamasını yaptı. .

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