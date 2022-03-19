Rusya, Ukrayna'da ilk kez Kinjal Hipersonik füze kullandı
Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline yönelik saldırılarında ilk kez Kinjal Hipersonik füzesi kullandığı açıklandı.
2022-03-19 10:38:17
Rusya Savunma Bakanlığı, İvano-Frankivsk bölgesinde bir mühimmat deposunu Kinjal Hipersonik füzelerle imha etti.
Rusya, Ukrayna işgalinde ilk kez hipersonik füze kullandı.
Öte yandan, Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Odessa yakınlarındaki askeri radyo keşif merkezlerinin yok edildiği bildirildi.
Kaynak: Reuters .
YORUMLAR (0)