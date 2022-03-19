DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Prof. Özgür Demirtaş'tan bir Twitter kullanıcısına verdiği ilginç cevap
Tahir Tarımer kimdir, görevden alınacak mı? Dr. Tahir Tarımer olayı nedir?
Rusya, Ukrayna'da ilk kez Kinjal Hipersonik füze kullandı
Ukrayna'nın Luhansk bölgesinde geçici ateşkes
İstanbul'da motosiklet (moro kurye) yasağı bitti mi, devam ediyor mu? 19 Mart Cumartesi moto kuryelerin çalışması yasak mı?
Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ üyeleri yakalandı
Ukrayna'da bir Rus generalin daha öldürüldüğü iddia edildi
Pentagon: Rusya'nın ilerleyişi büyük ölçüde durma noktasına geldi
Özelleştirme İdaresi 13 ildeki 37 taşınmazı satışa çıkardı
ABD'den Ukrayna açıklaması: Rusya'nın ilerleyişi durma noktasına geldi
Fransız oyuncu Alain Delon ötenazi ile hayatına son vermek istediğini açıkladı
İstanbullulara uyarı! Kar yoğunluğunu artıracak
Cumhuriyet yazarı Doster'den CHP'ye eleştiri: Çok ödün vermiş
Polislik başvurusunda aranan şartlar değişti
Esad'dan 11 yıl sonra Körfez ülkesine sürpriz ziyaret

TIMETURK / DÜNYA / Rusya, Ukrayna'da ilk kez Kinjal Hipersonik füze kullandı

Rusya, Ukrayna'da ilk kez Kinjal Hipersonik füze kullandı

Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline yönelik saldırılarında ilk kez Kinjal Hipersonik füzesi kullandığı açıklandı.

8 Dakika Önce
2022-03-19 10:38:17
Rusya, Ukrayna'da ilk kez Kinjal Hipersonik füze kullandı

Rusya Savunma Bakanlığı, İvano-Frankivsk bölgesinde bir mühimmat deposunu Kinjal Hipersonik füzelerle imha etti.

Rusya, Ukrayna işgalinde ilk kez hipersonik füze kullandı.

Öte yandan, Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Odessa yakınlarındaki askeri radyo keşif merkezlerinin yok edildiği bildirildi.

Kaynak: Reuters .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş