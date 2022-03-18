Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov açıkladı: 'Bu bir rekor'

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ukrayna savaşı nedeniyle Batı ülkelerinin uyguladığı yaptırımlarla ilgili açıklamasında 5 binden fazla yaptırım uygulandığını ve bunun bir “rekor” olduğunu söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna savaşı nedeniyle Batı ülkelerinin uyguladığı yaptırımlarla ilgili açıklamasında, “Yaptırımların her zaman bizi sadece güçlendirdiğini söylemeliyim" dedi.

Lavrov ABD'nin dünyayı bir Amerikan salonu olarak görmek istediğini öne sürerek "Dünyada 'Sam Amca'dan (ABD) emir almak istemeyen birçok ülke var" diye konuştu.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Russia Today (RT) televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Lavrov, “Bu yaptırım baskısı devam edecek. Batı, ayrıca beşinci yaptırım dalgası tehdidinde bulunuyor, belki de ondan sonra bir dalga daha gelecek, fakat biz bunlara alıştık. Yaptırımların her zaman bizi sadece güçlendirdiğini söylemeliyim" dedi.

Lavrov, Rusya'ya 5 binden fazla yaptırım uygulandığını ve bunun Kuzey Kore ve İran'a uygulananların 2 kat fazla olduğunu belirtti.

Lavrov'u açıklamaları şöyle devam etti:

"Batı'ya kapıları biz kapatmıyoruz, onlar kapatıyor."

" Rusya'nın Batılı partnerlerine güvenebileceği yanılsamanın tamamen yok olduğunu düşünüyorum. Bu, jeopolitika bağlamında Rusya için en önemli çıkarım."

"Moskova; Rusya, Ukrayna ve tüm Avrupa için ortak olacak güvenlik garantileri istiyor."

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Sam Amca" diye ABD'ye atıfta bulunduğu Amerikan hükümeti için "Dünyada Sam Amcadan emir almak istemeyen birçok ülke var" dedi.

Lavrov hedeflerinin Ukrayna topraklarından Rusya'ya yönelik her türlü tehtidi ortadan kaldırmak olduğunu belirtti.

Batı medyasına tepki

Lavrov bağımsız batı medyası diye birşey olmadığını savunurken Rusya'nın küresel enformasyon savaşında küçük oyuncu olduğunu dile getirdi.

Rusya Dışişleri Bakanı uçağının Çin'e giderken geri döndüğü iddiasının da doğru olmadığını belirtti. .