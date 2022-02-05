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TIMETURK / DÜNYA / Rusya’dan Bloomberg'in işgal haberine sert tepki

Rusya’dan Bloomberg'in işgal haberine sert tepki

Kremlin, Bloomberg tarafından yanlışlıkla yayınlandığı açıklanan ''işgal'' haberine sert tepki gösterdi.

2 Saat Önce
2022-02-05 15:50:27
Rusya’dan Bloomberg'in işgal haberine sert tepki

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov bugün yaptığı açıklamada, Bloomberg'in gafının “Washington, Londra ve diğer Avrupa başkentlerinden gelen sayısız saldırgan açıklamaların yol açtığı [gerginliklerin] tehlikelerini mükemmel bir şekilde ortaya koyuyor” dedi.

Sözcü RIA Novosti'ye verdiği demeçte, "Bu, olağanüstü bir gerilim ortamının yaratabileceği sonuçların bir örneği" dedi.

Ayrıca yaşananların, bu tür duyuruların nasıl “onarılamaz hasarlara” yol açabileceğinin bir örneği olduğu konusunda da uyardı.

Peskov , "Sanırım 'sahte haber' yerine, mantıklı olan 'Bloomberg haberleri' diyebiliriz" dedi .

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