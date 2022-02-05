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Bloomberg'in yanlışlıkla yayına soktuğu son dakika haberi dünyada panik oluşturdu

Dünya Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilime tetikte beklerken Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başladığı son dakika haberi gündeme bomba gibi düştü. Bloomberg, daha sonra haberin yanlışlıkla yayınlandığını söyleyerek özür diledi.

47 Dakika Önce
2022-02-05 11:57:20
Bloomberg'in yanlışlıkla yayına soktuğu son dakika haberi dünyada panik oluşturdu

Amerikan Bloomberg haber sitesinin savaşın eşiğindeki Rusya ve Ukrayna gerilimi için yayına soktuğu son dakika haberi dünyada panik oluşturdu

Bloomberg haber sitesi, canlı hesabından 'Rusya Ukrayna'yı işgal ediyor' başlıklı bir başlık yayınladı. Haber yayınlandıktan sonra yaklaşık yarım saat manşette kaldı. Bloomberg, daha sonra haberin yanlışlıkla yayınlandığını söyleyerek özür diledi.

 

Ekran Resmi 2022-02-05 12.07.05

New York Post'ta yer alan habere göre, Bloomberg sitesindeki canlı haber kısmında 'Rusya Ukrayna'yı işgal ediyor' başlıklı bir başlık yayınladı.

Yarım saat sitede kalan başlığa tıklayan kullanıcılar hata sayfasına yönlendirildi.

Haber ajansı, birçok senaryo için manşet hazırladıklarını ve 'Rusya Ukrayna'yı İşgal Ediyor' başlığının yanlışlıkla yayınladıklarını söyleyerek hatayı kabul etti.

Siteden yapılan açıklamada, "Hatadan derin üzüntü duyuyoruz. Başlık kaldırıldı ve nedenini araştırıyoruz" denildi.

Ekran Resmi 2022-02-05 12.13.05

Olga Lautman isimli bir okuyucu Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Bloomberg'in ana sayfasında Rusya-Ukrayna ihtilafına ilişkin yanıltıcı başlığın 30 dakika kaldığını söyledi.

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