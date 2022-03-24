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TIMETURK / DÜNYA / Putin'in ruble ile gaz satışı kararına ilk tepkiler

Putin'in ruble ile gaz satışı kararına ilk tepkiler

Rusya lideri Putin'in dost olmayan ülkelere doğalgazı ruble ile satacakları yönündeki açıklaması tartışmalara neden oldu.

2 Saat Önce
2022-03-24 08:39:34
Putin'in ruble ile gaz satışı kararına ilk tepkiler

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ülkenin en önemli ihraç kaynaklarından biri olan doğalgazı dost olmayan ülkelere ruble ile satma kararı yankı bulmaya devam ediyor.

Konuya ilişkin ilk yorumlar İtalya ve Japonya'dan geldi.

İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin Danışmanı Francesco Giavazzi İtalya'nın gaz alımlarını ruble ile yapmaya istekli olmadığını söyledi. Giavazzi, bu düzenlemenin yaptırımlardan kaçış yöntemi olabileceğini söyledi.

Japonya'da ise konunun netleşmesi bekleniyor. Japonya Maliye Bakanı Shunichi Suzuki konuyu tam olarak anlamadıkları için ilgili bakanlıklarla değerlendirmelerde bulunduklarını belirtti.

Putin'in kararı doğalgaz piyasasında ses getirmiş, Avrupa'da doğalgaz fiyatları yüzde 34'e varan yükseliş kaydetmişti.

Putin'den son dakika hamlesi
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PUTİN'DEN TARTIŞMA YARATAN KARAR

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ve Avrupa Birliği'ne (AB) mal tedarikinde ödemeyi dolar veya euro ile almanın artık anlamsız olduğunu belirterek, “Dost olmayan ülkelere doğalgaz satışının ödemelerinde Rus rublesine geçmeyi planlıyoruz.” demişti.

Putin, Rusya'nın ihracatta ödemeleri dolar ve euro ile almasının anlamsız olduğuna işaret ederek, “ABD ve AB'ye mallarımızı tedarik ederken ödemeleri dolar, euro ve bazı para birimleri üzerinden almanın artık bizim için hiçbir anlam ifade etmediği açıktır.” dedi.

Söz konusu değişikliğin yalnızca ödemelerdeki para biriminde değişiklik yaratacağını belirten Putin, “Rusya, daha önce imzalanan sözleşmelerde belirlenen fiyat ve hacim esaslarına göre doğalgaz arzını sürdürecektir. Bazı meslektaşlarımızın aksine, güvenilir bir ortak ve tedarikçi olarak ticari itibarımıza değer veriyoruz.” ifadelerini kullandı.

Putin, doğalgaz satışında ödemelerin rubleye çevrilmesine yönelik sürecin başlatılması için Rus hükümetine ve Gazprom'a talimat verdiğini sözlerine ekledi. .

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