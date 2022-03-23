DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
POCO M4 Pro modeli Türkiye’de satışa sunuldu
Tokat uçak bilet fiyatları 2022 | İstanbul-Tokat THY uçak bileti ne kadar? İstanbul'dan Ankara'dan Tokat'a uçak bileti kaç lira?
Togg'un fabrikasında önemli gelişme! Robotlar provalara başladı
Elon Musk, Tesla'nın Almanya fabrikasını dans ederek açtı
Belarus'tan kritik Ukrayna ve Polonya kararı!
2022 Açık lise sınav görevli ücretleri | MEB AÖL sınav görevi (gözetmen, yedek gözetmen, salon başkanı) ücreti ne kadar?
İstanbul’da toplu ulaşıma zam teklifi reddedildi
Kuntz, Portekiz maçıyla ilgili Alman basınına konuştu
Ukrayna saldırısı sonrası kapanan Rus borsası yarın kısıtlı olarak açılıyor
Biden'dan kimyasal silah uyarısı
BTP lideri Baş, Anıtkabir'de Atatürk'e dua etti
Kemal Koranel neden istifa etti? Kemal Koranel kimdir? Yeni Ankara Barosu Başkanı kim olacak?
Putin'den son dakika hamlesi
Ukrayna hükümeti savaşın biteceği tarihi açıkladı
Pelin Batu ile Macit Bitargil boşanıyor

TIMETURK / DÜNYA / Putin'den son dakika hamlesi

Putin'den son dakika hamlesi

Rusya Devlet Başkanı Putin, son dakika olarak yaptığı açıklamada 'Dost olmayan ülkelere doğalgaz satışı ödemelerinde Rus rublesine geçmeyi planlıyoruz' dedi.

1 Saat Önce
2022-03-23 15:35:56
Putin'den son dakika hamlesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ve Avrupa Birliği'ne (AB) mal tedarikinde ödemeyi dolar veya avro ile almanın artık anlamsız olduğunu belirterek, “Dost olmayan ülkelere doğal gaz satışının ödemelerinde Rus rublesine geçmeyi planlıyoruz.” dedi.

Putin, başkent Moskova'da hükümet yetkilileriyle gerçekleştirdiği toplantıda, yaptırımların etkilediği Rus ekonomisine dair değerlendirmelerde bulundu.

Batılı ülkelerin, Rus varlıklarını dondurarak gayrimeşru adımlar attığını vurgulayan Putin, “Batı aslında kendi para birimlerine yönelik güveni zedeledi. Şimdi herkes dolar ve avro cinsinden yükümlülüklerin yerine getirilemeyebileceğini biliyor.” diye konuştu.

Putin, Rusya'nın ihracatta ödemeleri dolar ve avro ile almasının anlamsız olduğuna işaret ederek, “ABD ve AB'ye mallarımızı tedarik ederken ödemeleri dolar, avro ve bazı para birimleri üzerinden almanın artık bizim için hiçbir anlam ifade etmediği açıktır. Dost olmayan ülkelere doğal gaz satışının ödemelerinde Rus rublesine geçmeyi planlıyoruz.” dedi.

Söz konusu değişikliğin yalnızca ödemelerdeki para biriminde değişiklik yaratacağını belirten Putin, “Rusya, daha önce imzalanan sözleşmelerde belirlenen fiyat ve hacim esaslarına göre doğal gaz arzını sürdürecektir. Bazı meslektaşlarımızın aksine, güvenilir bir ortak ve tedarikçi olarak ticari itibarımıza değer veriyoruz.” ifadelerini kullandı.

Putin, doğal gaz satışında ödemelerin rubleye çevrilmesine yönelik sürecin başlatılması için Rus hükümetine ve Gazprom'a talimat verdiğini sözlerine ekledi.

- Ruble açıklamanın ardından değer kazandı

Rus hükümeti, Rusya'ya yönelik "dost olmayan" ülkeler listesini 7 Mart'ta onaylamıştı.

Onaylanan listede ABD, Avrupa Birliği ülkeleri, Birleşik Krallık, Güney Kore, Japonya, Ukrayna, İsviçre ve Singapur gibi ülkelerin yanı sıra Rusya'ya yaptırım uygulayan 15 ülke daha yer alıyor.

Putin'in açıklamalarının ardından dolar/ruble paritesi yüzde 3'e yakın gerileyerek 3 Mart'tan bu yana ilk defa 100'ün altına indi.

 

  .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş