DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Prof. Özgür Demirtaş'tan bir Twitter kullanıcısına verdiği ilginç cevap
Tahir Tarımer kimdir, görevden alınacak mı? Dr. Tahir Tarımer olayı nedir?
Rusya, Ukrayna'da ilk kez Kinjal Hipersonik füze kullandı
Ukrayna'nın Luhansk bölgesinde geçici ateşkes
İstanbul'da motosiklet (moro kurye) yasağı bitti mi, devam ediyor mu? 19 Mart Cumartesi moto kuryelerin çalışması yasak mı?
Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ üyeleri yakalandı
Ukrayna'da bir Rus generalin daha öldürüldüğü iddia edildi
Pentagon: Rusya'nın ilerleyişi büyük ölçüde durma noktasına geldi
Özelleştirme İdaresi 13 ildeki 37 taşınmazı satışa çıkardı
ABD'den Ukrayna açıklaması: Rusya'nın ilerleyişi durma noktasına geldi
Fransız oyuncu Alain Delon ötenazi ile hayatına son vermek istediğini açıkladı
İstanbullulara uyarı! Kar yoğunluğunu artıracak
Cumhuriyet yazarı Doster'den CHP'ye eleştiri: Çok ödün vermiş
Polislik başvurusunda aranan şartlar değişti
Esad'dan 11 yıl sonra Körfez ülkesine sürpriz ziyaret

TIMETURK / DÜNYA / Norveç'te Amerikan savaş uçağı düştü

Norveç'te Amerikan savaş uçağı düştü

Norveç devlet televizyonu NRK, 4 kişilik NATO'ya ait Amerikan uçağının 'Soğuk Mukabele 2022' (Cold Response 2022) NATO tatbikatını icra ederken düştüğünü belirtti.

4 Saat Önce
2022-03-19 07:11:15
Norveç'te Amerikan savaş uçağı düştü

Kuzey Norveç Ana Kurtarma Merkezi (HRS) Basın Sözcüsü Jan Eskil Severinsen, bölgede aramalara devam ettiklerini ve içinde 4 kişi bulunan uçağın düştüğünü tespit ettiklerini söyledi.

Bölgede kötü hava koşullarından dolayı aramanın zor geçtiğini aktaran Severinsen, mürettebatın sağlık durumu hakkında bilgilerinin olmadığını kaydetti.

Norveç Silahlı Kuvvetler İletişim Başkanı Ole Christian Emaus da uçaktakilerin uyruğunu bilmediklerini vurgularken, uçağın Amerika'ya ait bir NATO uçağı olduğunu sözlerine ekledi. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş