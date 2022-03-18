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Norveç, Rus sınırı bölgesinde harekete geçti

Norveç, Rusya ile sınır bölgesindeki askerlerinin eğitimi ve teçhizatını tahkim etmek için askeri harcamalarını artırma kararı aldı.

2 Saat Önce
2022-03-18 19:38:09
Norveç, Rus sınırı bölgesinde harekete geçti

Aljazeera'deki habere göre, Norveç Savunma Bakanı Odd Roger Enoksen düzenlediği basın toplantısında, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Norveç'e olası bir Rus saldırısı beklemediklerini belirten Enoksen, ancak sınırlarında "daha tehlikeli ve öngörülemez" hale gelen bir komşularının olduğunu kaydetti.

Enoksen, NATO üyesi Norveç'in bu yıl Rusya sınırına yakın kuzey bölgesindeki askeri varlığını güçlendirmek amacıyla 340 milyon dolar ek bütçe sağlayacağını aktardı.

Söz konusu ek bütçenin kuzeydeki donanma varlığını güçlendirmek, askerlerin eğitiminin yanı sıra mühimmat, yakıt ve teçhizat stoklarını artırmak için kullanılacağını bildiren Enoksen, bütçenin siber savunma ve istihbaratı güçlendirmek için de kullanılacağını kaydetti.

Avrupa'nın en kuzeydeki NATO üyesi Norveç, Rusya ile Kuzey Kutbu'nda 196 kilometre kara sınırı, Barents Denizi'nde ise uzun bir deniz sınırı paylaşıyor. AA .

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