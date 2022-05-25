NBA oyuncusu Lee: Silah almak bebek maması almaktan daha kolay

ABD’deki 19’u çocuk toplamda 21 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili basın açıklaması yapan NBA takımı Golden State Warriors’un Koçu Steve Kerr, ABD’nin silah kontrolü yasasını duygusal bir konuşmayla eleştirdi

NBA takımı Golden State Warriors'un Koçu Steve Kerr, ABD'nin silah kontrolü yasası hakkında “Yorgunum. Buraya gelip harap olmuş ailelere başsağlığı dilemekten çok yoruldum. Çok yoruldum, pardon, özür dilerim, sessizlik anlarından bıktım. Yeter!” dedi. Takımın oyuncusu Damion Lee ise ABD'deki bebek maması sıkıntısına gönderme yaparak, bir silah almanın bebek maması almaktan daha kolay olduğunu belirtti.

Teksas eyaletindeki Uvalde kentinde bulunan Robb İlköğretim Okulu'nda, 18 yaşındaki Salvador Ramos adlı bir saldırganın düzenlediği silahlı saldırı sonucu ölen çocukların sayısı 19 olurken iki yetişkinin de hayatını kaybettiği açıklandı. Teksas Valisi Greg Abbott, 18 yaşındaki şüphelinin Uvalde Lisesi'ne gittiğini söyledi. Teksas Halk Sağlığı yetkilileri, saldırganın saldırı öncesi büyükannesini de vurduğunu ve yaşlı kadının hastaneye kaldırıldığını ifade etti. Basına konuşan 4 kurbanın ailesi, yetkililerin kendilerinden kurbanların kimliklerinin tespiti için DNA örneği istediğini açıkladı.

KOÇ'UN BABASI 1984'TE BEYRUT'TA SİLAHLI SALDIRIDA ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Saldırıyla ilgili basın açıklaması yapan NBA takımı Golden State Warriors'un Koçu Steve Kerr, ABD'nin silah kontrolü yasasını duygusal bir konuşmayla eleştirerek “Yorgunum. Buraya gelip harap olmuş ailelere başsağlığı dilemekten çok yoruldum. Çok yoruldum, pardon, özür dilerim, sessizlik anlarından bıktım. Yeter!” dedi. Beyrut'ta 1984 yılında silahlı bir terörist saldırısında babasını kaybeden Koç Kerr, ABD'de ateşli silah satın alan kişilerin geçmişini daha sıkı kontrol etmelerini gerektiren tasarıyı defalarca desteklemiş ancak tasarı ABD senatosundan geçmemişti.

SENATÖRLERE SESLENDİ: GÜÇ ARZUNUZ HAYATLARDAN ÖNEMLİ Mİ?

Takımı saldırıdan saatler sonra maça çıkacak olan Koç Kerr açıklamasında ABD senatosu azınlık lideri Senatör Mitch McConnell'a seslenerek “Size soruyorum, Mitch McConnell, şiddet, okul ve süpermarket silahlı saldırıları hakkında bir şey yapmayı reddeden tüm senatörlere soruyorum. Size soruyorum: Kendi güç arzunuzu çocuklarımızın, yaşlılarımızın ve kiliseye gidenlerin hayatlarının önüne mi koyacaksınız? Çünkü görünen bu. Her hafta yaptığımız şey bu” dedi. Golden State Warriors'un Koçu Kerr basın toplantısının sonunda yumruklarını masaya vurarak “İçler acısı” dedi. Takımın oyuncularından Damion Lee ise ABD'deki bebek maması sıkıntısına gönderme yaparak, “Silahlar bu kadar kolay erişilebilir olmamalı. Şu anda bir silah almak bebek maması almaktan daha kolay. Yaşadığımız bu ülkede inanılmaz” dedi.

TEKSASLI FİLM YILDIZI MCCONAUGHEY: BU BİR SALGIN

Teksas'ın Uvalde kentinde doğan ünlü Hollywood film yıldızı Matthew McConaughey sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Bu, kontrol edebileceğimiz bir salgın ve koridorun hangi tarafında olursak olalım, hepimiz daha iyisini yapabileceğimizi biliyoruz. Daha iyisini yapmalıyız. Hiçbir ebeveynin Uvalde'deki ebeveynlerin ve onlardan önceki diğerlerinin yaşadıklarını yaşamaması için önlem alınmalıdır” dedi. DHA