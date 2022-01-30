NATO'dan Ukrayna açıklaması
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın işgali halinde Ukrayna'ya muharip birlikleri konuşlandırma planlarının olmadığını açıkladı.
2022-01-30 21:19:32
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Ukrayna-Rusya gerilimiyle ilgili BBC televizyonuna konuştu.
Rusya'nın işgal etmesi halinde Ukrayna'ya asker gönderilip gönderilmeyeceğinin sorulması üzerine Stoltenberg, "NATO muharip birliklerini Ukrayna'ya konuşlandırma planımız yok... Destek sağlamaya odaklanıyoruz." ifadesini kullandı.
Stoltenberg, ilgili açıklamasında, Ukrayna'nın NATO üyesi olmadığına vurgu yaptı. .
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