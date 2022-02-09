DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Kanunsuz Topraklar final mı yapıyor? Kanunsuz Topraklar bitiyor mu? Kanunsuz Topraklar neden bitiyor?
Özel okul öğretmenleri uzman öğretmen ve baş öğretmen olabilir mi?
Ebru Elver kimdir? Ebru Elver kaç yaşındadır? Dolandırıldı mı?
Ebru Elver kimdir? Ebru Elver dolandırıldı mı? Ebru Elver neden dolandırıldı?
Alevilere küfür eden şahıs gözaltına alındı
Öğretmen atamalarında mülakat kalktı mı? Öğretmen alımı sözlü sınav kaldırılacak mı?
''Napolyon'' olmak için yola çıkan Macron'un bitmeyen talihsizlikleri!
Hindistan'da başörtüsü krizi büyüyor
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Polislerin şark görev süreleri düşüyor
Doğa Koleji satıldı mı? Doğa Koleji kime satıldı? Doğa Koleji'nin yeni sahibi kim?
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti firarisi yakalandı
TOKİ Konya Beyşehir kura sonuçları isim listesi | TOKİ Küçükavşar Altınekin kazananlar listesi kura sonuç sorgulama
Babacan: Ülkemizin ara seçime değil, genel seçime ihtiyacı var
Apple'a ''Dokun ve Öde'' sistemi geliyor
TOKİ Çorum Kuruçay kura sonuçları 2022 | TOKİ Kuruçay kura kazanan isim listesi ne zaman açıklanacak?

TIMETURK / DÜNYA / ''Napolyon'' olmak için yola çıkan Macron'un bitmeyen talihsizlikleri!

''Napolyon'' olmak için yola çıkan Macron'un bitmeyen talihsizlikleri!

Putin ile gerçekleştirdiği son görüşmesi gündem olan Macron; talihsizlikleriyle sosyal medyada çokça konuşuluyor.

45 Dakika Önce
2022-02-09 14:46:03
''Napolyon'' olmak için yola çıkan Macron'un bitmeyen talihsizlikleri!

Haziran 2021'de tokat atıldı, Şubat 2022'de basın toplantısında terk edildi…

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülke içindeki ziyaretlerinde başına gelenlerle, diğer ülke liderleriyle görüşmelerinde yaşadığı sorunlarla sosyal medyanın dilinden kurtulamadı.

Peki Macron'un yaklaşık 1 yıl içinde gündeme gelen olayları neler?

HAZİRAN 2021: TOKAT YEDİ

Ülke turu yapan Cumhurbaşkanı Macron, Tain-l'Hermitage kentinde turizm otelcilik lisesini ziyareti sonrasında kendisini bekleyen kalabalığa tokalaşmak için yaklaştı.

Cumhurbaşkanı'nın yaklaştığı kişi, bir eliyle kolunu tuttuğu Macron'a diğer eliyle tokat attı.

Korumalar, olaya anında müdahale ederken, Elysee Sarayı, olayı "tokatlama girişimi" olarak doğruladı.

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a Tain-l'Hermitage kentine ziyareti sırasında tokat atan saldırgana 18 ay hapis cezası verildi, cezanın 14 ayı tecil edilmişti.

Macron tokalaşırken tokatlandı
İLİŞKİLİ HABERMacron tokalaşırken tokatlandı

EYLÜL 2021: YUMURTALI SALDIRI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Lyon kenti ziyareti sırasında yumurtalı saldırıya uğradı.

Macron'a yumurtalı saldırı
İLİŞKİLİ HABERMacron'a yumurtalı saldırı

MACRON'A BİR KEZ DAHA YUMURTALI SALDIRI

Yumurtayı fırlatan kişi eylem sırasında "Yaşasın devrim" ifadesini kullandı. Şüpheli hızlıca güvenlik ekiplerince gözaltına alındı.

Saldırı sonrası açıklama yapan Macron, "Bana söyleyeceği bir şey varsa gelsin. Onu daha sonra görmeye gideceğim" dedi.

Emmanuel Macron'un 1 Mart 2017'de cumhurbaşkanı adaylığı döneminde de Paris Uluslararası Tarım Fuarı'nda başına bir yumurta fırlatılmıştı.

EKİM 2021: TOKALAŞMA BAŞARISIZLIĞI

ABD Başkanı Joe Biden ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron denizaltı anlaşması krizi sonrası ilk kez Ekim ayının sonunda yüz yüze görüştü.

Biden ile Emmanuel Macron'un, Fransa'nın Vatikan Büyükelçiliği'ndeki görüşmesi arkasında dikkat çekici kareler bıraktı.

BİDEN İLE MACRON ARASINDA BİR TOKALAŞMA SORUNU

İki ismin görüşmesi öncesinde, Vatikan Büyükelçiliği merdivenlerinde Macron'un Biden'i bileğinden kavrarcasına tuttuğu görüntü dikkati çekti.

Macron'un Biden'in elini sıkarak canını yakıyormuş gibi yansıyan görüntünün yanı sıra ABD Başkanı'nın Macron'a bir kaç kez dokunması da akıllarda kaldı.

Haberlerde iki liderin ele aldığı konuların oldukça ciddi ancak yansıyan görüntülerin komik olduğu belirtildi.

ŞUBAT 2022: ÖNCE ARAYA MASA GİRDİ, SONRA DA TOPLANTIDA TERK EDİLDİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Ukrayna krizini görüşmek için gittiği Rusya'da, Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından uzunca bir masanın öteki ucunda karşılanması hem basında hem se sosyal medyada gündem oldu.

İki liderin sosyal mesafesi "COVID-19 protokolünden mi, yoksa Fransa-Rusya ilişkilerinin yansıması mı?" şeklinde ele alındı.

İki liderin arasındaki mesafeye ilişkin basına yansıyan görüntüler, Fransız Twitter kullanıcıları tarafından "Putin'den Macron'a sıcak karşılama", "Sosyal mesafe", "Akşam yemeği başlayabilir", "Saat farkı" şeklinde başlıklarla değerlendirildi.

Manşetlere de yansıyan olaya ilişkin Fransız Cnews kanalı "Emmanuel Macron-Vladimir Putin görüşmesi: Yakınlaşmanın devasa masası" başlığını atarken Huffpost "Macron ile Putin'in görüşmesindeki masa dolanmaya değer" ifadesini kullandı.

Batı medyası Putin-Macron toplantısındaki masayı konuşuyor
İLİŞKİLİ HABERBatı medyası Putin-Macron toplantısındaki masayı konuşuyor

TOPLANTIDA TERK EDİLDİ

Liberation gazetesi de manşetinde, iki mevkidaşın görüştüğü masaya labirent ekleyerek "Macron-Putin Rus usulü diyalog" başlığını tercih etti.

İki liderin basın açıklamasından sonra Putin, Macron'u arkada bırakıp önden salonu terk etti.

Kaynak: TRT Haber

  .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş