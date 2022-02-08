Batı medyası Putin-Macron toplantısındaki masayı konuşuyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Moskova ziyaretinde Macron’un Putin’le oturduğu masa dikkat çekerken bunun Covid-19 önlemi mi olduğu yoksa Avrupa ve Rusya'nın arasındaki mesafeyi mi sembolize ettiği sorusu gündeme geldi.

Radio France Moskova muhabiri Sylvain Tronchet'nin aktardığına göre, Macron ve Putin'in Moskova'daki görüşmesinde Covid-19 kapsamında ciddi önlemler alındı, önceden PCR testleri yapıldı ve masada ikisinden başka kimse oturmadı. Çevirmenler kabindeydi.

Sosyal medyada ve Fransız basınında Putin'in birkaç gün önce Macaristan Başbakanı Victor Oban'la da aynı mesafeden görüştüğü hatırlatıldı.

Avrupa Parlamentosu üyesi Alman politikacı Daniel Freund, iki ülke liderinin 1 Şubat'taki görüşmesinden sonra bir fotoğraf paylaşarak, "Kremlin'deki masalar bile gaz boru hatlarına benziyor" yazmıştı.

Le Figaro gazetesi, masanın siyasi olarak sembolik bir öneminin olmadığını, geçen hafta Oban'ın da aynı kaderi paylaştığını yazdı. Gazeteci Sylvain Tronchet da Orban görüşmesini hatırlattı.

Yine de Putin ve Macron görüşmesindeki masanın boyutuyla ilgili pek çok paylaşım yapıldı. Rusya gazetesi Kommersant "Omacron" başlığı attı.

Fransa'nın önde gelen yayın organlarından France Culture, "Putin, Macron ve dünyanın en uzun masası" başlığını attı, "iki dünyanın boşanmasını temsil etmek istiyorsanız bu görüntü yeter" yazdı.

Liberation gazetesinin ilk sayfasında masanın uzunluğuna dikkat çeken bir görsel vardı. İki liderin dört metrelik olduğu belirtilen masanın uçlarında yaptığı toplantı için video görüşmesi benzetmesi yapıldı.

Kimileri ise bu uzun masayı bir küçük düşürme olarak değerlendirdi.

Yeniden görüşecekler

Ziyaret öncesi yaptığı açıklamada Macron, Ukrayna'da savaşı önlemek adına bir anlaşmanın mümkün olduğunu düşündüğünü ve Rusya'nın kendi güvenlik endişelerini dile getirmesini meşru bulduğunu ifade etmişti.

Fransa Cumhurbaşkanı, Avrupalı ülkeleri korumak ve Rusya'yı yatıştırmak üzere "yeni bir denge" çağrısında bulunmuş, Ukrayna'nın egemenliğinin tartışmaya açık olmadığı konusundaki görüşlerini yinelemişti.

İkilinin Macron'un bugün yapacağı Ukrayna ziyaretinden sonra tekrar görüşmesi bekleniyor.

BBCTürkçe .