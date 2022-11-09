Mehmet Öz ABD'de seçimi kazandı mı? Mehmet Öz senatör oldu mu? Seçimi kaybetti mi? ABD ara seçimlerinde gözler Türk asıllı ABD'li ünlü cerrah Mehmet Öz'e çevrildi. Mehmet Öz kritik eyalet Pennsylvania'dan Senato için yarışıyor. Cumhuriyetçilerden seçine katılan Mehmet Öz resmi olmayan sonuçlara göre Demokrat rakibini az farkla gerisinde. Peki Mehmet Öz ne kadar oy aldı? İşte ABD ara seçimlerinde yaşanan gelişmeler...

ABD ara seçimlerinden ilk resmi olmaayn sonuçlar gelmeye devam ediyor. Cumhuriyetçilerin zafer ilan etmesi beklenirken Demokratlar ise seçimden büyük bir darbe aldı. Seçime Cumhuriyetçilerden giren Mehmet Öz'ün ise ne kadar oy aldığı merak ediliyor. Türk asıılı doktor Mehmet Öz açıklanan ilk sonuçların ardından açıklamada bulundu. Peki Mehmet Öz ABD'de seçimi kazandı mı? Mehmet Öz senatör oldu mu? Seçimi kaybetti mi, ne kadar oy aldı?

Mehmet Öz ABD'de seçimi kazandı mı?

ABD ara seçimleri yapıldı ve oy sayımına başlandı. Resmi olmayan sonuçlara göre ABD ara seçimlerinde Cumhuriyetçiler büyük bir zafer kazandı. Associated Press'in (AP) açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre, Temsilciler Meclisinde Cumhuriyetçiler 82, Demokratlar ise 47 sandalyenin sahibi oldu. Türk asıllı doktor Mehmet Öz ise rakibinin çok az farkla gerisinde.

Mehmet Öz senatör oldu mu?

Pennsylvania'da Cumhuriyetçilerden seçime giren be Senato için yarışan Dr. Mehmet Öz yarışı geride sürdürüyor. Oy sayma işlemleri devam ederken Mehmet Öz, Demokrat rakibi John Fetterman'ın çok az gerisimde. Mehmet Öz sayım sürerken yaptığı açıklamada "Bütün gece farkı kapattık. Tüm oylar sayıldığında, bu yarışı kazanacağımıza inanıyoruz" dedi.

Seçimi kaybetti mi, ne kadar oy aldı?

ABD ara seçimlerinde Pennsylvania Senato sonuçları gelmeye başladı. İlk gelen sonuçlara göre Demokratların adayı Fetterman oyların yüzde 49,4'ini, Dr. Öz ise yüzde 48,1'sini almış durumda.

ABD seçimlerinde kim kazandı?

Resmi olmayan seçim sonuçlarına göre Cumhuriyetçiler yarışı önde götürüyor. Demokratların Temsilciler Meclisi yarışında 2 koltuğu Cumhuriyetçi Parti'ye kaptırdığını işaret ediyor. Amerikan CBS kanalı da son sonuçlara göre Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi'nde kontrolü ele lacağını duyurdu. Demokratların çoğunluğu kaybetmesi durumunda Başkan Biden'ı zor bir 2 sene bekliyor.

ABD başkanlık seçimi nedir?

ABD başkanlık seçimleri Amerika Birleşik Devletleri'nin başkan ve başkan yardımcısını seçmek amacıyla her 4 yılda bir (1792 yılından başlayarak) Kasım ayının ilk pazartesi gününü izleyen salı gününde yapılır. Bu formüle göre seçimlerin günü yıllara göre 2 Kasım ile 8 Kasım günleri arasında değişir. ABD'nin en son başkanlık seçimi 3 Kasım 2020 tarihinde yapılmıştır.