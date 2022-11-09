Dünya piyasalarının yakından takip ettiği ABD ara seçimlerinde oy verme işlemi tamamlanırken gözler sonuçların açıklanmasına çevrildi. ABD ara seçimlerinde ilk gelen sonuçlar Biden'ın canını sıkacak. 2022 ABD seçim sonuçları kim kazandı? ABD ara seçimi Cumhuriyetçiler mi Demokratlar mı kazandı? Demokratların elinde bulunan Temsilciler Meclisi yarışında 2 koltuğu Cumhuriyetçiler kazandı. Yapılan son tahminlere göre ise Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi'nde kontrolü sağlayacak. Demokratların çoğunluğu kaybetmesiyle Biden'ı zor günler bekliyor.

ABD'de ara seçimlerin sonuçları merakla bekleniyor. Dünya piyasalarının da yakından takip ettiği seçimlerde resmi olmayan ilk sonuçlar gelmeye başladı. Sonuçlara göre Biden seçimlerde büyük bir darbe aldı. Deömokratlar ellerinde tutukları koltukları Cumhuriyetçilere kaptırdı ve çoğunluk Cumhuriyetçilere geçti. Son dakika gelişmelerinin geldiği eçim yarışında ABD seçim sonuçları kim kazandı? 2022 ABD ara seçimi Cumhuriyetçiler mi Demokratlar mı kazandı? soruları ise sorulmaya başlandı.

ABD seçim sonuçları kim kazandı?

ABD seçimlerine dair ilk resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Buna göre Temsilciler Meclisi yarışında, Cumhuriyetçiler 82 sandalye kazanırken Demokratlar ise 47 sandalyenin sahibi oldu. Uluslararası haber ajansı Associated Press'in (AP) dünyaya duyurduğu ilk sonuçlara göre Cumhuriyetçiler koltuk sayılarını artırdı. Trump ise şimdiden zafer açıklaması yaptı. ABD ara seçimlerindden gelen son habere göre ise Cumhuriyetçiler boş kalan 1 sandalyeyi daha aldı.

ABD ara seçimi Cumhuriyetçiler mi Demokratlar mı kazandı?

ABD'den gelen sonuçlara göre Cumhuriyetçiler seçimi önde götürüyor. Amerikan CBS kanalının oy dağılımı üzerinden yaptığı öngörüye göre ise Cumhuriyetçiler Temsilciler Meclisi'nde kontrolü alacak.

Mehmet Öz Senatör oldu mu?

Türk doktor Mehmet Öz Cumhuriyetçilerden senatör adayı olarak yarışa dahil olmuştu. Mehmet Öz Pennsylvania'dan Senato için yarışıyor. İlk gelen sonuçlara göre Öz az bir farkla geride. Öz Demokrat rakibi John Fetterman'ın gerisinde yer alıyor. Son açıklanan ve resmi olmayan rakamlara göre Fetterman oyların yüzde 49,4'ini, Dr. Öz ise yüzde 48,1'sini almış durumda. Öz açıklamasında 'Tüm oylar sayıldığında, bu yarışı kazanacağımıza inanıyorum. 'Bütün gece farkı kapattık' dedi.

ABD ara seçimleri nedir?

ABD'de halk her 2 yılda bir 435 sandalyeli Temsilciler Meclisinin tamamı ile 100 sandalyeli Senatodaki 35 koltuk için sandık başına gidiyor. Temsilciler Meclisi üyeleri iki yıl görev yapar; bu nedenle, 435 üyenin hepsi ara seçimlerde belirlenir. Senatörler ise 100 koltuğun üçte birinin iki yılda bir seçime tabi kalacağı bir döngü içinde altı yıllığına görev yapar. Ara seçimlere gösterilen ilginin büyük kısmı Kongre'nin iki bölümü, yani ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisi üzerinde yoğunlaşır.