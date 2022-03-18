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Mali hükümetinden Fransa'yı kızdıracak karar

Afrika ülkesi Mali'de hükümet, Fransız RFI radyosu ve France 24 televizyonunun yayınlarını askıya aldığını duyurdu.

50 Dakika Önce
2022-03-18 08:29:30
Mali hükümetinden Fransa'yı kızdıracak karar

Mali hükümeti, Fransız RFI radyosu ve France 24 televizyonunun yayınlarını askıya aldığını duyurdu.

Hükümet Sözcüsü Abdoulaye Maiga imzalı yazılı açıklamada, bu 2 yayın organının, "Mali ordusunun sivilleri öldürdüğüne" yönelik haberleri nedeniyle dezenformasyon yaptığı ileri sürüldü.

"Kararı kınıyoruz"

Açıklamada, Mali ordusuna yönelik bu iddiaların reddedildiği belirtilerek, 2 organın yayınlarının ikinci bir emre kadar askıya alındığı kaydedildi.

RFI ve France 24'ü bünyesinde barındıran kamu kurumu France Medias Monde alınan kararı kınarken, "temelsiz suçlamaları" protesto ettiklerini duyurdu. Fransız kamu kurumu, bu tür bir kararın uygulamaya sokulmasının engellenmesi için gerekli itirazların tüm mercilere yapılacağını belirtti.

Avrupa Birliği sözcülerinden Nabila Massrali de "temelsiz suçlamalar" üzerine kurulmuş kararın "kabul edilemez" olduğunun altını çizdi.

France Media Monde'un verilerine göre söz konusu iki haber kanalını her hafta Mali nüfusunun üçte biri takip ediyor.

Ne olmuştu?

Fransız basınında, mart başında Mali'nin Segou bölgesinde 35 cesedin bulunduğu toplu mezarlar tespit edildiği, bu kişilerin Mali ordusu ve Wagner paralı askerlerince infaz edildiği öne sürülmüştü.

Ardından İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Mali'de Aralık 2021'den bu yana 107 sivilin öldürüldüğünü, bunlardan 71'inin hükümet güçlerince infaz edildiğini belirtmişti.

Afrika'ya yönelik yayımlarıyla bilinen Fransız Jeune Afrique dergisi muhabiri Benjamin Roger, 8 Şubat'ta Mali'den sınır dışı edilmişti.

Asker ağırlıklı geçiş hükümeti, ocak ayında yabancı gazetecilere yönelik yeni bir akreditasyon süreci başlatacaklarını duyurmuştu.

Kaynak: Euronews Türkçe .

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