Kraliçe II. Elizabeth öldü mü? Elizabeth’in yerine kim geçecek? Elizabeth kaç yaşında?

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada Kraliçesi II. Elizabeth’in hastaneye kaldırıldığı söylendi. Peki Elizabeth sağlık durumu nasıl? Elizabeth yoğun bakımda mı? Elizabeth kaç yaşında? Elizabeth ölürse yerine kim geçer?

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, hastaneye kaldırıldı. Elizabeth'in hastaneye alınması endişelendirdi. Peki Kraliçe II. Elizabeth sağlık durumunda son durum ne? Kraliçe II. Elizabeth'in yerine kim geçecek? II. Elizabeth yoğun bakımda mı?

Kraliçe II. Elizabeth sağlık durumu

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, doktorların sabah saatlerinde 96 yaşındaki Elizabeth'in sağlığından endişe duyduklarını ve tıbbi gözetim altında tutulmasını tavsiye ettikleri söylendi.

Kraliçe Elizabeth yoğun bakımda mı?

Saraydan yapılan açıklamada, "Kraliçe rahat bir durumda ve Balmoral'da kalıyor" denildi.

Oğlu Prens Charles ile eşi Camilla ve torunu Prens William'ın Balmoral'a gitmek üzere yola çıktığın öğrenildi.

Dün doktorları tarafından dinlenmesi tavsiye edilen Kraliçe, kraliyet danışma meclisiyle planlanan sanal toplantıyı iptal etmek zorunda kaldı.

II. Elizabeth yerine kim geçecek?

Kraliçe II. Elizabeth'in yaşı ve hastalığı nedeniyle yerine kimin geçeceği merak ediliyor. İngiltere'de yeni kral kim olacak?

Kraliçe bir süredir sağlık problemleri yaşıyor, yürüme güçlüğü nedeniyle baston kullanıyordu.

Tahtın birinci sırasındaki varisi olan oğlu Prens Charles bir süredir Kraliçe'nin görevlerini yerine getiriyordu. .